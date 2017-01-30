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Алексей Сорокин: пока ни одна из сборных не заявила о бойкоте ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что на данный момент ни одна из сборных не заявила о намерении бойкотировать чемпионата мира 2018 года.
Ранее экс-глава ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на мировое первенство в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.
- Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд. Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные, - заявил функционер.
По словам Сорокина, подобный вопрос регулярно задают иностранные журналисты.
- Обычно спрашивают в режиме: "А что вы думаете по этому поводу?". Честно говоря, мы уже устали придумывать оригинальные ответы, - продолжил он. - Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка конфедераций отделяет четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным.
Мы не можем всерьез готовиться к чемпионату мира, если где-то на подкорке держим мысль, что у нас его могут отнять. Мы этот вопрос даже не рассматриваем. Усилия правительства колоссальные, тратятся значительные средства, в подготовку вовлечены десятки тысяч людей. Я недавно позволил себе такую мысль озвучить в одной беседе: если разобраться, мы ничем не заслужили даже тени таких разговоров. Никаких оснований для этого нет, кроме каких-то индивидуальных воззрений, которые не имеют к футболу никакого отношения.
Р-Спорт
Ранее экс-глава ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на мировое первенство в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.
- Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд. Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные, - заявил функционер.
По словам Сорокина, подобный вопрос регулярно задают иностранные журналисты.
- Обычно спрашивают в режиме: "А что вы думаете по этому поводу?". Честно говоря, мы уже устали придумывать оригинальные ответы, - продолжил он. - Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка конфедераций отделяет четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным.
Мы не можем всерьез готовиться к чемпионату мира, если где-то на подкорке держим мысль, что у нас его могут отнять. Мы этот вопрос даже не рассматриваем. Усилия правительства колоссальные, тратятся значительные средства, в подготовку вовлечены десятки тысяч людей. Я недавно позволил себе такую мысль озвучить в одной беседе: если разобраться, мы ничем не заслужили даже тени таких разговоров. Никаких оснований для этого нет, кроме каких-то индивидуальных воззрений, которые не имеют к футболу никакого отношения.
Р-Спорт
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