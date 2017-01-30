Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Кремль дал все необходимые разрешения для проведения жеребьевки ЧМ-2018

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о получении всех необходимых разрешений от служб Кремля для проведения на его территории финальной жеребьевки ЧМ-2018.

"Мы рассматривали несколько объектов, но обнаружился ряд преимуществ, и Международная федерация футбола (ФИФА) отдала предпочтения ему. Конечно, организация любого мероприятия внутри Кремля однозначно сложнее, чем организация на каком-либо другом объекте в городе. Мы заручились согласием всех уполномоченных органов, получили все надлежащие разрешения.

Надеюсь, позиция и комендатуры Кремля, и всех ответственных за этот объект лиц будет конструктивная и рабочая, как это было всегда", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".

Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что жеребьевку финальной стадии ЧМ-2018 предложили провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов.
Теги: Сорокин
Сегодня, 09:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.