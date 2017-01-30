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Кремль дал все необходимые разрешения для проведения жеребьевки ЧМ-2018
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о получении всех необходимых разрешений от служб Кремля для проведения на его территории финальной жеребьевки ЧМ-2018.
"Мы рассматривали несколько объектов, но обнаружился ряд преимуществ, и Международная федерация футбола (ФИФА) отдала предпочтения ему. Конечно, организация любого мероприятия внутри Кремля однозначно сложнее, чем организация на каком-либо другом объекте в городе. Мы заручились согласием всех уполномоченных органов, получили все надлежащие разрешения.
Надеюсь, позиция и комендатуры Кремля, и всех ответственных за этот объект лиц будет конструктивная и рабочая, как это было всегда", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что жеребьевку финальной стадии ЧМ-2018 предложили провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов.
"Мы рассматривали несколько объектов, но обнаружился ряд преимуществ, и Международная федерация футбола (ФИФА) отдала предпочтения ему. Конечно, организация любого мероприятия внутри Кремля однозначно сложнее, чем организация на каком-либо другом объекте в городе. Мы заручились согласием всех уполномоченных органов, получили все надлежащие разрешения.
Надеюсь, позиция и комендатуры Кремля, и всех ответственных за этот объект лиц будет конструктивная и рабочая, как это было всегда", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что жеребьевку финальной стадии ЧМ-2018 предложили провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов.
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