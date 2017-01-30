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Рафаэль Варан: я слышал больше аплодисментов, чем освистывания

Защитник "Реала" Рафаэль Варан прокомментировал поведение болельщиков на матче с "Реалом Сосьедад" (3:0), которые освистывали мадридскую команду.

"Мы довольны победой, эти три очка для нас крайне важны. Могу сказать, что я слышал больше аплодисментов, чем освистывания. Мы знаем, что наши болельщики чрезвычайно требовательны, мы должны быть готовы к этому.

Мы знали, что можем увеличить свой отрыв от "Севильи" и "Барселоны", так что сегодня у нас удачный день", – цитирует Варана Marca.
Теги: Варан Реал
Сегодня, 09:33
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