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Казань после ЧМ-2018 может побороться за право проведения финала еврокубка

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о возможности проведения финала еврокубка на "Казань-Арене".

"Есть общее внимание к чемпионату мира, поэтому рановато сейчас говорить о еврокубках. Но в дальнейшем, на перспективу – возможно. Будем участвовать в какой-нибудь заявочной кампании после чемпионата мира. Казань к этому готова, ведь это шаг, чтобы к нам в город приехали хорошие команды еще и на клубном уровне.

Вы знаете, мы всегда проявляем инициативу, положительно реагируем на возможность проведения крупномасштабных, красивых турниров, поэтому в этом направлении работа ведется, но мы смотрим только на перспективу проведения в Казани подобного рода турниров.

Это касается не только Лиги Европы, а в целом крупных спортивных мероприятий, в том числе футбольных", – цитирует Леонова ТАСС.
Сегодня, 09:50
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