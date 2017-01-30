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Казань после ЧМ-2018 может побороться за право проведения финала еврокубка
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о возможности проведения финала еврокубка на "Казань-Арене".
"Есть общее внимание к чемпионату мира, поэтому рановато сейчас говорить о еврокубках. Но в дальнейшем, на перспективу – возможно. Будем участвовать в какой-нибудь заявочной кампании после чемпионата мира. Казань к этому готова, ведь это шаг, чтобы к нам в город приехали хорошие команды еще и на клубном уровне.
Вы знаете, мы всегда проявляем инициативу, положительно реагируем на возможность проведения крупномасштабных, красивых турниров, поэтому в этом направлении работа ведется, но мы смотрим только на перспективу проведения в Казани подобного рода турниров.
Это касается не только Лиги Европы, а в целом крупных спортивных мероприятий, в том числе футбольных", – цитирует Леонова ТАСС.
"Есть общее внимание к чемпионату мира, поэтому рановато сейчас говорить о еврокубках. Но в дальнейшем, на перспективу – возможно. Будем участвовать в какой-нибудь заявочной кампании после чемпионата мира. Казань к этому готова, ведь это шаг, чтобы к нам в город приехали хорошие команды еще и на клубном уровне.
Вы знаете, мы всегда проявляем инициативу, положительно реагируем на возможность проведения крупномасштабных, красивых турниров, поэтому в этом направлении работа ведется, но мы смотрим только на перспективу проведения в Казани подобного рода турниров.
Это касается не только Лиги Европы, а в целом крупных спортивных мероприятий, в том числе футбольных", – цитирует Леонова ТАСС.
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