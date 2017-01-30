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Виталий Мутко: Россия усилит работу по продвижению чемпионата мира-2018

Глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что Россия усилит работу по продвижению чемпионата мира 2018 года, который стартует ровно через 500 дней.

"Пятьсот дней - это вроде и много, а с другой стороны, это дни, которые мы уже считаем. Сделать предстоит еще много: это и стадионы, и тренировочные поля, базы проживания команд, транспортная логистика.

За эти пятьсот дней предстоит усиливать работу по продвижению проекта вместе с коллегами из Международной федерации футбола (ФИФА), потому что мы предлагаем много новых продуктов с точки зрения гостеприимства - безвизовый въезд, бесплатный проезд между городами и в городах; будет много возможностей, которых не было на других турнирах. Наступает этап, на котором надо все больше привлекать болельщиков, жителей регионов.

Запускается беспрецедентная волонтерская программа - более 180 тыс. заявок на 20 тыс. мест. В целом все работают слаженно, дружно, есть хорошее взаимопонимание между региональными, федеральными властями и общественностью. Уверен, что мы с этой задачей справимся и проведем чемпионат на самом высоком уровне, как это прекрасно умеет делать Россия", - цитирует Мутко ТАСС
Теги: Мутко
Сегодня, 09:59
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