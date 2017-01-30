Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ивелин Попов: "Копенгаген" сейчас лучше подготовлен, это будет проверка для "Спартака" (видео)

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал матч с "Жилиной" (5:1) и поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с "Копенгагеном".

"Мы играли все контрольные матчи с командами, которые, можно сказать, ниже уровнем, чем наша. Мне понравилось, что все приняли участие в этой игре и вся команда выкладывалась на 100%. Мы знаем какие качества у Адриано и Самедова - это хорошие игроки. С умными игроками всегда находишь взаимопонимание.

"Копенгаген" - сейчас лучше подготовлен, потому что у них уже 16 февраля игра с болгарской командой в Лиге Европы. Это будет хорошей проверкой для "Спартака". Все-таки это чемпион Дании.

На сборе условия отличные нагрузки тоже приличные, думаю, мы хорошо подготовимся к сезону", - сказал Попов.


Теги: Попов Спартак
Сегодня, 10:44
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:13) #
  • -1
  •  (1)

Гаген - крепкая команда. Очень. Почитай каждый сезон играют в Лиге Чемпионов, иногда очень хорошо. Могут навалять.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (0)

Мы играли все контрольные матчи

А сколько матчей уже сыграли? Я знаю про один с Жилиной.
Регистрация: 27.01.2009
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Трансляцию бы еще нормально подготовили.
Регистрация: 21.12.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.