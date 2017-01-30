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Виталий Мутко: на ЧМ-2018 мы хотим показать Россию

Вице-премьер правительства, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко рассказал о том, какая глобальная задача стоит перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

"Это крупный, серьезный проект для страны, и задачи, которые стоят перед ним, - колоссальной значимости. Прежде всего это развитие городов, инфраструктуры: модернизируются аэропорты, гостиницы, больницы, будет закупаться много вагонов, трамваев, троллейбусов.

Безусловно, речь идет и о вовлеченности людей в спорт. На чемпионате мира сыграют лучшие команды мира, и, конечно, это некий ориентир для мальчишек и девчонок, которые в будущем захотят посвятить себя футболу.

Третье, мы хотим показать Россию: у нас есть не только Москва и Санкт-Петербург. Нижний Новгород, например, до 1991 года вообще был закрытым для посещения иностранцами. Мы хотим показать возможности нашей страны: у нас гостеприимная и безопасная страна с богатейшей культурой и традициями. Для нас этот проект очень-очень важен", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 10:59
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4
(0)
№4 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А футбол будет?
Регистрация: 6.02.2008
№3 Написал: Игрок (Сегодня, 11:17) #
  • -3
  •  (9)

Нет будущего у этой страны с таким президентом и его окружением...народу интересны заработки ...и свои семьи , а не чемпионаты мира...!
Регистрация: 8.12.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:14) #
  • -5
  •  (5)

Да показали уже. Ославились. Смотри чтоб вообще не отобрали, питерский баран.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:10) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
мы хотим показать Россию: у нас есть не только Москва и Санкт-Петербург. Нижний Новгород, например, до 1991 года вообще был закрытым для посещения иностранцами.

Это все хорошо. Вот только жаль, что города Краснодар, к сожалению, Виталий Леонтьевич, нет на Вашей личной карте РФ(


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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