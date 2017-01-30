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Зинедин Зидан: освистывания Криштиану Роналду? Предпочту просто улыбнуться

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад" (3:0) в матче 20-го тура Примеры.

"Это правда, что нам не нравится, когда болельщики освистывают нас в определенные моменты, но в этом матче игроки нуждались в поддержке, а фанаты ее организовали.

Освистывания Криштиану Роналду? Вы спрашиваете меня об этом с таким серьезным лицом, так что я предпочту просто улыбнуться.

Это была важная для нас победа в тяжелом матче над сложным соперником. Некоторые говорят, что мы должны выигрывать все, но мы не можем просто так взять игру в свои руки и побеждать. Мы должны делать это шаг за шагом каждый раз", - заявил Зидан.

Sportbox
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 11:16
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