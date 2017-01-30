Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Марсель" официально объявил о подписании контракта с Димитри Пайетом

"Марсель" на официальном сайте объявил о переходе из "Вест Хэма" полузащитника Димитри Пайета.

Сообщается, что контракт с хавбеком сборной Франции рассчитан на 4,5 года. 29-летний Пайет уже прошел медосмотр и будет представлен на пресс-конференции в понедельник.

Ранее в "Вест Хэме" сообщили, что сумма трансфера составит 25 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Пайет Марсель
Сегодня, 11:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.