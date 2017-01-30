"Марсель" официально объявил о подписании контракта с Димитри Пайетом

"Марсель" на официальном сайте объявил о переходе из "Вест Хэма" полузащитника Димитри Пайета.



Сообщается, что контракт с хавбеком сборной Франции рассчитан на 4,5 года. 29-летний Пайет уже прошел медосмотр и будет представлен на пресс-конференции в понедельник.



Ранее в "Вест Хэме" сообщили, что сумма трансфера составит 25 миллионов фунтов стерлингов.