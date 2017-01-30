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Виктор Понедельник пробудет в больнице около месяца после операции

Легендарный нападающий сборной СССР Виктор Понедельник около месяца пробудет в больнице после перенесенной операции, сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

"Операция, которую ему сделали, прошла успешно. Пока мы с ним лично не связываемся - его супруга попросила не беспокоить Виктора Владимировича какое-то время. Около месяца, по ее словам, врачи с ним будут заниматься, а после этого, будем надеяться, выпишут", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".


У Понедельника был диагностирован перелом шейки бедра.
Теги: Понедельник
Сегодня, 12:35
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!
Регистрация: 23.11.2009
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