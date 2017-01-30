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Роман Бабаев: были и другие варианты с форвардом, но у Оланаре был приоритет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев о деталях возвращения в команду форварда Аарона Оланаре.

– Сделка по переходу Оланаре оказалась непростой. У него было действующее соглашение с китайским клубом сроком почти на год, но нам удалось достичь компромисса. Аарон переходит в ЦСКА как свободный агент. Игрок прошел углубленное медобследование – он по всем параметрам абсолютно здоров и, надеюсь, усилит команду.

– Рассматривали только Оланаре или имелись и другие варианты?

– Да, несколько. Но поскольку уже хорошо знали Аарона, то определенный приоритет у него был. В том числе и по финансовым условиям.

– Соглашение подписано на 4,5 года. Нет ли тут риска?

– Повторю: мы знали игрока. Самый главный вопрос касался его здоровья, но несколько независимых авторитетных европейских спортивных врачей провели тщательную проверку. Рассчитываем, что никаких осложнений не случится. Оланаре молод, поэтому срок контракта вполне адекватен.

СЭ
Теги: ЦСКА Оланаре Бабаев
Сегодня, 12:44
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16
(2)
№16 Написал: скальп (Сегодня, 14:40) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Джонни
Меня и не должно быть слышно. Заканчивай с галлюциногенами, а то еще и видеть меня начнешь.

как там Кубань в ФНЛ,ДНО еще не пробила? smile
Регистрация: 24.12.2016
№15 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: скальп
вас не слышно из пердива

Меня и не должно быть слышно. Заканчивай с галлюциногенами, а то еще и видеть меня начнешь.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№14 Написал: скальп (Сегодня, 14:28) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Джонни
Добрый вечер, Карл. Привет Вам шлет Лукас Барриос.

вас не слышно из пердива joy
Регистрация: 24.12.2016
№13 Написал: Close M. city (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Как там Барриос не бесплатный ИЗ САМОГО КИТАЯ? Понравился вам?

Как бы Оланаре не оказался еще хуже smirk
И чем он проверенный? лавкой? фарм-клубами и молодежным составом? Тогда да, воистину готов)


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№12 Написал: Кирилл (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мы говорим про нынешние реалии ЦСКА, а не метаем стрелки вроде бы.
Или ты бесхребетное чудовище которое стрелки кидает?
А Бариос это один из многих провалов селекции Спартака, это хотел услышать??? Я в отличии от тебя умею признавать ошибки.


Цитата: sanyapytilin
Цитата: Кирилл
Ну ЦСКА только и остается подбирать бесплатных и никому не нужных игроков. ИЗ САМОГО КИТАЯ,ПЕРЕШЕЛ, ДА ЕЩЕ И ЗА БЕСПЛАТНО, в Цирке грустнее чем в ЦСКА

Как там Барриос не бесплатный ИЗ САМОГО КИТАЯ? Понравился вам?
Регистрация: 22.07.2016
№11 Написал: vlees (Сегодня, 13:36) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Хз чего они нашли в нем,2 траоре перекаченный)
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кирилл
Ну ЦСКА только и остается подбирать бесплатных и никому не нужных игроков. ИЗ САМОГО КИТАЯ,ПЕРЕШЕЛ, ДА ЕЩЕ И ЗА БЕСПЛАТНО, в Цирке грустнее чем в ЦСКА

Как там Барриос не бесплатный ИЗ САМОГО КИТАЯ? Понравился вам?
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Кирилл
ИЗ САМОГО КИТАЯ,ПЕРЕШЕЛ, ДА ЕЩЕ И ЗА БЕСПЛАТНО, в Цирке грустнее чем в ЦСКА

Добрый вечер, Карл. Привет Вам шлет Лукас Барриос.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№8 Написал: Кирилл (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ЦСКА только и остается подбирать бесплатных и никому не нужных игроков. ИЗ САМОГО КИТАЯ,ПЕРЕШЕЛ, ДА ЕЩЕ И ЗА БЕСПЛАТНО, в Цирке грустнее чем в ЦСКА
Регистрация: 22.07.2016
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:17) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
время покажет
Цитата: CSKA-180505
надо еще игрока на левый фланг брать

да кого брать?из европы или латиносов?денег нет...плюс вопрос паспорта.
а из россиян - подобных игроков нет.
как по мне - лучше бы оставили Караваева и продали бы Щенникова
Караваев в Чехии смотрится очень даже.А вот Жора...атаковать не умеет.Удара нет.а если идет вперед - не успевает возвращаться.
а в играх с Монако вообще его возили молодые французы только так...

Цитата: SPV
Цитата: мяч квадратный
Если с ним всё в порядке то он точно усилит команду. Да и молодой ещё. 22 года. Забивной. Бесплатно. чего ещё желать то.



Да цска сейчас любой усилит, играть не кому

но и балласт тоже не нужен.
уж лучше молодые свои, чем странные легионеры


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:07) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: SPV
играть не кому

Ну а чё? Всё закономерно. Леонид несмелый ссал омолаживать состав. Даже ротации состава боялся. Как бы чего не вышло. Вот и вышло... ((
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:03) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Если с ним всё в порядке то он точно усилит команду. Да и молодой ещё. 22 года. Забивной. Бесплатно. чего ещё желать то.



Да цска сейчас любой усилит, играть не кому
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: скальп (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (13)

– Рассматривали только Оланаре или имелись и другие варианты?

– Да, несколько. Но поскольку уже хорошо знали Аарона, то определенный приоритет у него был. В том числе и по финансовым условиям.

все нормальные вас сразу отбрили,играть за 3 копейки дураков нет,только этот поломанный и согласился,более того история его не научила что когда он получил травму,Гинер сразу отказался от него,не став выкупать его трансфер,а когда китайские лепилы его отремонтировали,сразу нужен стал,да еще и бесплатно,а для Гинера это главный приоритет,правда он забыл чем обернулись для него дармовые трансферы с Еременко и Траоре,ослики любят плясать на граблях,правда этот негр может оказаться не таким уж и дураком,ведь контракт на 4.5 года у него в кармане,с учетом его травматичности- это значит можно спокойно лечиться за счет Гинера,получая довольствие,это будет хорошей ответкой))

Цитата: CSKA-180505
Особливо с новой тактикой.


новое это хорошо забытое старое,тактика у вас одна только исполнители меняются:запули на Оланаре у вас теперь в приоритете))
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (7)

Если с ним всё в порядке то он точно усилит команду. Да и молодой ещё. 22 года. Забивной. Бесплатно. чего ещё желать то.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:56) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Если Оланаре не хрон,то у него очень хорошие перспективы,так что правильно сделали что подписали,только надо еще игрока на левый фланг брать,уровня Фернандеса или около этого!Особливо с новой тактикой.
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: Игрок (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (11)

не оправдает к сожалению.......да и вообше скажу так...сдал цска и очень конкретно...нету интереса смотреть за командой..нигде себя не проявляет...а только выходит ражи денег!
Регистрация: 8.12.2016
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