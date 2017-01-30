Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:36
Роман Бабаев: Траоре – не тот, кто согласится сидеть на скамейке, а предпосылки к этому есть (2)
Роман Бабаев: Траоре – не тот, кто согласится сидеть на скамейке, а предпосылки к этому есть (2)
10:54
Дмитрий Булыкин: надеюсь, весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной
Дмитрий Булыкин: надеюсь, весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной
10:44
Ивелин Попов: "Копенгаген" сейчас лучше подготовлен, это будет проверка для "Спартака" (видео) (7)
Ивелин Попов: "Копенгаген" сейчас лучше подготовлен, это будет проверка для "Спартака" (видео) (7)
Вчера 23:58
Иван Таранов: Скрипченко грамотно выстраивает работу на сборах с точки зрения психологии
Иван Таранов: Скрипченко грамотно выстраивает работу на сборах с точки зрения психологии
Вчера 23:53
Жозе Моуринью: Швайнштайгер останется в "МЮ"
Жозе Моуринью: Швайнштайгер останется в "МЮ"
Вчера 23:26
Виктор Гончаренко: три матча сыграли "на ноль", но это не главный показатель (видео) (4)
Виктор Гончаренко: три матча сыграли "на ноль", но это не главный показатель (видео) (4)
Вчера 23:06
Артем Дзюба назвал себя "капитанишкой" (24)
Артем Дзюба назвал себя "капитанишкой" (24)
Вчера 21:51
"Боруссия" в гостях упустила победу над "Майнцем" (1)
"Боруссия" в гостях упустила победу над "Майнцем" (1)
Роман Бабаев: были и другие варианты с форвардом, но у Оланаре был приоритет
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев о деталях возвращения в команду форварда Аарона Оланаре.
– Сделка по переходу Оланаре оказалась непростой. У него было действующее соглашение с китайским клубом сроком почти на год, но нам удалось достичь компромисса. Аарон переходит в ЦСКА как свободный агент. Игрок прошел углубленное медобследование – он по всем параметрам абсолютно здоров и, надеюсь, усилит команду.
– Рассматривали только Оланаре или имелись и другие варианты?
– Да, несколько. Но поскольку уже хорошо знали Аарона, то определенный приоритет у него был. В том числе и по финансовым условиям.
– Соглашение подписано на 4,5 года. Нет ли тут риска?
– Повторю: мы знали игрока. Самый главный вопрос касался его здоровья, но несколько независимых авторитетных европейских спортивных врачей провели тщательную проверку. Рассчитываем, что никаких осложнений не случится. Оланаре молод, поэтому срок контракта вполне адекватен.
СЭ
– Сделка по переходу Оланаре оказалась непростой. У него было действующее соглашение с китайским клубом сроком почти на год, но нам удалось достичь компромисса. Аарон переходит в ЦСКА как свободный агент. Игрок прошел углубленное медобследование – он по всем параметрам абсолютно здоров и, надеюсь, усилит команду.
– Рассматривали только Оланаре или имелись и другие варианты?
– Да, несколько. Но поскольку уже хорошо знали Аарона, то определенный приоритет у него был. В том числе и по финансовым условиям.
– Соглашение подписано на 4,5 года. Нет ли тут риска?
– Повторю: мы знали игрока. Самый главный вопрос касался его здоровья, но несколько независимых авторитетных европейских спортивных врачей провели тщательную проверку. Рассчитываем, что никаких осложнений не случится. Оланаре молод, поэтому срок контракта вполне адекватен.
СЭ
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.