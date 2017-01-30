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Вибрации поля стадиона "Крестовский" пока не устранены
Председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Морозов сообщил о процессе устранения проблемы с вибрацией поля стадиона "Крестовский".
"Существует требование ФИФА по вибрации. Мероприятия по обращениям представителей ФИФА, которые были, проводятся. На сегодняшний день ведутся сварочные работы по усилению конструкций выкатного поля. Планируется все сварочные работы закончить до 15 февраля, после этого будут осуществляться усиление и настройка выкатного поля.
В конце февраля будут проведены повторные испытания, после получения их результатов можно будет говорить об успешности устранения проблем с полем", - цитирует Морозова "Росбалт".
"Существует требование ФИФА по вибрации. Мероприятия по обращениям представителей ФИФА, которые были, проводятся. На сегодняшний день ведутся сварочные работы по усилению конструкций выкатного поля. Планируется все сварочные работы закончить до 15 февраля, после этого будут осуществляться усиление и настройка выкатного поля.
В конце февраля будут проведены повторные испытания, после получения их результатов можно будет говорить об успешности устранения проблем с полем", - цитирует Морозова "Росбалт".
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