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Вибрации поля стадиона "Крестовский" пока не устранены

Председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Морозов сообщил о процессе устранения проблемы с вибрацией поля стадиона "Крестовский".

"Существует требование ФИФА по вибрации. Мероприятия по обращениям представителей ФИФА, которые были, проводятся. На сегодняшний день ведутся сварочные работы по усилению конструкций выкатного поля. Планируется все сварочные работы закончить до 15 февраля, после этого будут осуществляться усиление и настройка выкатного поля.

В конце февраля будут проведены повторные испытания, после получения их результатов можно будет говорить об успешности устранения проблем с полем", - цитирует Морозова "Росбалт".
Теги: Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 12:59
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7
(5)
№7 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (1)

Маневры... Выиграет румын чемп, тогда и починят.. а пока - милости просим, дорогие соперники, на наше поле, где можете даже полежать и вам само поле сделает массаж.
Регистрация: 21.09.2015
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:36) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Явно попахивает некомпетентностью. Никаких требований ФИФА и УЕФА по вибрации поля нет и не может быть, тем более нет никакой вибрации в общем понятии, не может конструкция весом более 6000тонн вибрировать, для этого должна существовать фантастическая сила, воздействуюшая на такой огромный вес. Есть, видимо, незначительное колебание конструкции из-за больших габаритов, что устраняется добавлением жёсткости конструкции.
Регистрация: 13.11.2009
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:27) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: Кир Мяс
насчет сварочных работ, то решили выкатное поле приварить намертво?

И обложить все кирпичами. И все-равно будет вибрировать, ибо
Цитата: Saveger
Это стадион не вибрирует, это он трясется от смеха
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (11)

насчет сварочных работ, то решили выкатное поле приварить намертво?
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:12) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Это стадион не вибрирует, это он трясется от смеха

Улыбнуло)))
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:09) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Это стадион не вибрирует, это он трясется от смеха
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Чёта я не понял,а миллиард на это дали?А если не дали,то трястись будет!Без миллиарда в Питере не могут!
Регистрация: 2.04.2012
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