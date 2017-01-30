Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Анжи": бюджет у нас будет примерно как у "Амкара"

Вице-президент "Анжи" Зайдин Джамбулатов рассказал о сокращении бюджета клуба на сезон-2017/18.

"Эти цифры есть, но пусть о них говорит президент клуба. Тем более в контексте весенней части сезона они пока относительные, поскольку мы ещё не до конца понимаем, какой состав будет у "Анжи" на балансе. Все будет зависеть от того, скольких футболистов с высокой зарплатой мы сможем пристроить в другие команды.

А на сезон-2017/18, по моим прикидкам, бюджет будет примерно на 40% ниже, чем в 2016 году. Сулейман Керимов сказал, что по окончании сезона на правах спонсора выделит "Анжи" определённую сумму, но какой она будет, станет ясно не раньше мая.

Осман Кадиев также готов привлечь как личные средства, так и деньги ряда инвесторов. Но в любом случае бюджет у нас будет примерно как у "Амкара". Может быть, чуть выше. В этих малобюджетных пределах мы и будем работать", - цитируют Джамбулатова "Известия".
Теги: Анжи
Сегодня, 13:03
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
следующий шаг - возвращение в клуб Гаджи Гаджиева
Регистрация: 16.03.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.