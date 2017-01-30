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"Анжи": бюджет у нас будет примерно как у "Амкара"
Вице-президент "Анжи" Зайдин Джамбулатов рассказал о сокращении бюджета клуба на сезон-2017/18.
"Эти цифры есть, но пусть о них говорит президент клуба. Тем более в контексте весенней части сезона они пока относительные, поскольку мы ещё не до конца понимаем, какой состав будет у "Анжи" на балансе. Все будет зависеть от того, скольких футболистов с высокой зарплатой мы сможем пристроить в другие команды.
А на сезон-2017/18, по моим прикидкам, бюджет будет примерно на 40% ниже, чем в 2016 году. Сулейман Керимов сказал, что по окончании сезона на правах спонсора выделит "Анжи" определённую сумму, но какой она будет, станет ясно не раньше мая.
Осман Кадиев также готов привлечь как личные средства, так и деньги ряда инвесторов. Но в любом случае бюджет у нас будет примерно как у "Амкара". Может быть, чуть выше. В этих малобюджетных пределах мы и будем работать", - цитируют Джамбулатова "Известия".
"Эти цифры есть, но пусть о них говорит президент клуба. Тем более в контексте весенней части сезона они пока относительные, поскольку мы ещё не до конца понимаем, какой состав будет у "Анжи" на балансе. Все будет зависеть от того, скольких футболистов с высокой зарплатой мы сможем пристроить в другие команды.
А на сезон-2017/18, по моим прикидкам, бюджет будет примерно на 40% ниже, чем в 2016 году. Сулейман Керимов сказал, что по окончании сезона на правах спонсора выделит "Анжи" определённую сумму, но какой она будет, станет ясно не раньше мая.
Осман Кадиев также готов привлечь как личные средства, так и деньги ряда инвесторов. Но в любом случае бюджет у нас будет примерно как у "Амкара". Может быть, чуть выше. В этих малобюджетных пределах мы и будем работать", - цитируют Джамбулатова "Известия".
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