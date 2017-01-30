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Максим Бордачев перешел из "Томи" в "Оренбург"

Защитник "Томи" Максим Бордачев перешел в "Оренбург" на правах аренды, информирует ТАСС.

"Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева", - заявил спортивный директор томского клуба Игоря Кудряшова.

28 января футболист присоединился к остальным игрокам своей новой команды на сборе в Турции.
Теги: Томь Оренбург
Сегодня, 13:28
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