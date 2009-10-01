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СМИ: "Вест Бромвич" не претендует на Ивановича, игрок близок к переходу в "Зенит"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович близок к переходу в "Зенит", информирует Daily Mail.

Также сообщается, что "Вест Бромвич" отказался от претензий на 32-летнего сербского игрока, а наставник команды Тони Пьюлис опроверг интерес к футболисту.

Ожидается, что Иванович подпишет контракт с "Зенитом" на три с половиной года, при этом "Челси" отпустит защитника бесплатно.
Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 13:51
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11
(2)
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:28) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Надо смотреть, как они здесь будут играть, а не как там.

Совершенно верно, и самое интересное что примеры свежайшие есть.
Думбия в РФПЛ был лучшим нападающим, в кого он превратился в Роме? Уровень совершенно другой
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:21) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
Это вам не худший игрок серии А с з/п 5 лямов из поросятни.
Отличный трансфер Зенита.

Вот ведь дебил. Надо смотреть, как они здесь будут играть, а не как там. Если уж перевести твой блевантин на русский, то Иванович тоже баночник. Что Членси, что Милан - не вижу разницы.

Да ещё Броня не упёрся даже Вест Бромвичу к тому же.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: скальп (Сегодня, 14:20) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: sanyapytilin
Это вам не китайский фарфор весь поломанный Оланаре
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А это мы посмотрим, в два форварда играть собрались или Зе на скамеечку присядет?

Зе вполне может и присесть, не удивлюсь
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:14) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Подписывайте уже, а не Санта-Барбару очередную начинайте


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: Close M. city (Сегодня, 14:13) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Сезон "старушек" в РФПЛ продолжается)


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Это вам не худший игрок серии А с з/п 5 лямов.

Он будет в РФПЛ лучшим с З/П 3,2 ляма

А это мы посмотрим, в два форварда играть собрались или Зе на скамеечку присядет?
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:10) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Это вам не худший игрок серии А с з/п 5 лямов.

Он будет в РФПЛ лучшим с З/П 3,2 ляма
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:08) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Это вам не худший игрок серии А с з/п 5 лямов из поросятни.
Отличный трансфер Зенита.
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:07) #
  • +7
  •  (11)

Ну ежели так, то он еще и молодым фору даст.... Последнюю игру отыграл просто на шикарном уровне.... Усиление однозначно, да к тому же бесплатно...
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Кирилл (Сегодня, 14:05) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Это Вам не Оланаре из Центрального Наркоманского Клуба...
Как по мне... так это наверное самый сильный трансфер будет этой зимой среди РФПЛ.
Регистрация: 22.07.2016
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