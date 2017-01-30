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В Москве намерены построить семь искусственных полей для детских футбольных школ

Власти Москвы выделят средства на строительство семи искусственных футбольных полей для воспитанников детских спортивных школ.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина искусственные футбольные поля должны появятся в каждом округе столицы. В этом году мы построим 7 таких полей", - цитирует главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева ТАСС.

Новые поля появятся на Фестивальной улице для воспитанников спортшколы №76 и в Студеном проезде для воспитанников спортшколы №80. На пересечении улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской соорудят поле для юных футболистов спортшколы "Трудовые резервы".

Помимо этого, одно поле на стадионе "Олимп" на Суздальской улице будет построено для еще одной школы «Трудовые резервы». Кроме того, новое поле появится на улице Паустовского. Здесь будут тренироваться ученики спортшколы №30. Также новое поле появится в составе спортивного комплекса Олимпийской деревни на Мичуринском проспекте и на территории спортшколы "Спутник" в Зеленограде.

"Все поля оснащены системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивной школы смогут играть на высококачественной искусственной траве для открытых полей, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, минимизируют риск получения травм, позволяет проводить тренировки в течение всего года", — отметил Бочкарев.

В инфраструктуру полей входят мобильные трибуны, административные здания в которых разместятся кабинеты для персонала и вспомогательные помещения, раздевалки и душевые, тренировочные помещения для обучающего процесса, буфеты и другие помещения.
Сегодня, 13:54
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(2)
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сектант
Цитата: tiki
Цитата: сектант
Незнаю как у вас в Москве,Но у нас В Смоленске 2 футбольные школы на весь город.И чтоб моему сыну добраться до ближайшей,приходиться около часа ехать в одну сторону,плюс ожидание транспорта..Отличная поддержка самого популярного вида спорта в России.Конечно же у нас будут новые Нетто,Стрельцовы и Яшины.

не знаю как у Вас, а у нас час ехать до работы - это не такое уж большое время.
я в свое время, когда еще учился в школе и у семьи был переезд, то в школу ездил и того больше.Часа полтора выходило.
Да и как посмотреть.вот если задуматься, то почти все школы у нас находятся на северной части москвы.ну или северо-запад.
у меня вот недалеко от дома есть база Локо.но она вроде вообще заброшена (в районе новокосино/выхино)

Хз,когда я мелким был футбольных секций было больше..счас все куда то делись(((

оно и понятно, к сожалению(
я уж в политику не полезу, так как толку от этого никакого, но тот же дефолт сыграл огромную роль в этом деле
да и в целом...про те же 90-ые всем и так всё известно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:38) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: сектант
Незнаю как у вас в Москве,Но у нас В Смоленске 2 футбольные школы на весь город.И чтоб моему сыну добраться до ближайшей,приходиться около часа ехать в одну сторону,плюс ожидание транспорта..Отличная поддержка самого популярного вида спорта в России.Конечно же у нас будут новые Нетто,Стрельцовы и Яшины.

не знаю как у Вас, а у нас час ехать до работы - это не такое уж большое время.
я в свое время, когда еще учился в школе и у семьи был переезд, то в школу ездил и того больше.Часа полтора выходило.
Да и как посмотреть.вот если задуматься, то почти все школы у нас находятся на северной части москвы.ну или северо-запад.
у меня вот недалеко от дома есть база Локо.но она вроде вообще заброшена (в районе новокосино/выхино)

Хз,когда я мелким был футбольных секций было больше..счас все куда то делись(((
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сектант
Незнаю как у вас в Москве,Но у нас В Смоленске 2 футбольные школы на весь город.И чтоб моему сыну добраться до ближайшей,приходиться около часа ехать в одну сторону,плюс ожидание транспорта..Отличная поддержка самого популярного вида спорта в России.Конечно же у нас будут новые Нетто,Стрельцовы и Яшины.

не знаю как у Вас, а у нас час ехать до работы - это не такое уж большое время.
я в свое время, когда еще учился в школе и у семьи был переезд, то в школу ездил и того больше.Часа полтора выходило.
Да и как посмотреть.вот если задуматься, то почти все школы у нас находятся на северной части москвы.ну или северо-запад.
у меня вот недалеко от дома есть база Локо.но она вроде вообще заброшена (в районе новокосино/выхино)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:06) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Незнаю как у вас в Москве,Но у нас В Смоленске 2 футбольные школы на весь город.И чтоб моему сыну добраться до ближайшей,приходиться около часа ехать в одну сторону,плюс ожидание транспорта..Отличная поддержка самого популярного вида спорта в России.Конечно же у нас будут новые Нетто,Стрельцовы и Яшины.
Регистрация: 3.11.2016
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