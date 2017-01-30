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В Москве намерены построить семь искусственных полей для детских футбольных школ
Власти Москвы выделят средства на строительство семи искусственных футбольных полей для воспитанников детских спортивных школ.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина искусственные футбольные поля должны появятся в каждом округе столицы. В этом году мы построим 7 таких полей", - цитирует главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева ТАСС.
Новые поля появятся на Фестивальной улице для воспитанников спортшколы №76 и в Студеном проезде для воспитанников спортшколы №80. На пересечении улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской соорудят поле для юных футболистов спортшколы "Трудовые резервы".
Помимо этого, одно поле на стадионе "Олимп" на Суздальской улице будет построено для еще одной школы «Трудовые резервы». Кроме того, новое поле появится на улице Паустовского. Здесь будут тренироваться ученики спортшколы №30. Также новое поле появится в составе спортивного комплекса Олимпийской деревни на Мичуринском проспекте и на территории спортшколы "Спутник" в Зеленограде.
"Все поля оснащены системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивной школы смогут играть на высококачественной искусственной траве для открытых полей, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, минимизируют риск получения травм, позволяет проводить тренировки в течение всего года", — отметил Бочкарев.
В инфраструктуру полей входят мобильные трибуны, административные здания в которых разместятся кабинеты для персонала и вспомогательные помещения, раздевалки и душевые, тренировочные помещения для обучающего процесса, буфеты и другие помещения.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина искусственные футбольные поля должны появятся в каждом округе столицы. В этом году мы построим 7 таких полей", - цитирует главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева ТАСС.
Новые поля появятся на Фестивальной улице для воспитанников спортшколы №76 и в Студеном проезде для воспитанников спортшколы №80. На пересечении улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской соорудят поле для юных футболистов спортшколы "Трудовые резервы".
Помимо этого, одно поле на стадионе "Олимп" на Суздальской улице будет построено для еще одной школы «Трудовые резервы». Кроме того, новое поле появится на улице Паустовского. Здесь будут тренироваться ученики спортшколы №30. Также новое поле появится в составе спортивного комплекса Олимпийской деревни на Мичуринском проспекте и на территории спортшколы "Спутник" в Зеленограде.
"Все поля оснащены системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивной школы смогут играть на высококачественной искусственной траве для открытых полей, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, минимизируют риск получения травм, позволяет проводить тренировки в течение всего года", — отметил Бочкарев.
В инфраструктуру полей входят мобильные трибуны, административные здания в которых разместятся кабинеты для персонала и вспомогательные помещения, раздевалки и душевые, тренировочные помещения для обучающего процесса, буфеты и другие помещения.
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