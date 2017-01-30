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"СКА-Хабаровск" подписал бывшего защитника "Терека"

В расположении "СКА-Хабаровска" на сборе в Турции находится защитник Дмитрий Яшин из белорусского "Крумкачи", информирует "Sportbox".

23-летний игрок долгое время находился в системе "Терека", выступал за молодежную команду грозненцев. В ФНЛ он выступал за "Сокол" и "Байкал".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:32
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