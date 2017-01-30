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Роман Бабаев: Траоре – не тот, кто согласится сидеть на скамейке, а предпосылки к этому есть

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о работе по трансферу нападающего Ласины Траоре в "Бешикташ".

"Работа по трансферу Ласины Траоре в "Бешикташ" ведётся, но окончательных комментариев давать раньше времени не хотелось бы. Время еще не пришло. Проблемы с его уходом из ЦСКА связаны не столько с отсутствием интереса со стороны других клубов: мы занимались активным поиском нападающего в последнее время. Потому, прежде чем расставаться с игроком, нужно было найти ему замену.

Теперь в ЦСКА появился Аарон Оланаре. Траоре – не тот футболист, который согласится сидеть на скамейке, а к этому есть определённые предпосылки", - цитирует Бабаева "Чемпионат".
Теги: Бабаев Траоре ЦСКА
Сегодня, 14:36
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
рост епучий

к сожалению, как мне кажется, этот факт его карьеру и губит.
он за нас забивал только ногами (если верно помню), но вот в игре головой...мне кажется, что он думает что и так выиграет благодаря росту, а выходит, что теряет мяч или нарушение правил с его стороны (но тут судьи странные порой.понятное дело, если двухметровый шкаф играет в единоборстве с игроком, у которого рост условные 170 см и вес в полтора раза меньше - он упадет, а они сразу свистеть)
но по факту: Траоре, если уйдет, то запомнится мне не первым голом на стадионе, а тем, что визуально его игра выглядит дико халтурно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:43) #
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Локо лучше бы Траоре взяли чем Фарфана ... рост епучий, резкий, бьет с обеих ног ... в Кубани, Анжи, ЧФР забивал прилично, возраст самое то 26 лет !!
Регистрация: 9.09.2016
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