Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Шахтер" будет проводить все домашние матчи в Харькове

"Шахтер" подписал договор со стадионом "Металлиста" о проведении домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове, передает официальный сайт донецкой команды. Соглашение рассчитано до конца 2017 года.

Сообщается, что все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.
Теги: Шахтер
Сегодня, 14:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.