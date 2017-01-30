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"Шахтер" будет проводить все домашние матчи в Харькове
"Шахтер" подписал договор со стадионом "Металлиста" о проведении домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове, передает официальный сайт донецкой команды. Соглашение рассчитано до конца 2017 года.
Сообщается, что все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.
Сообщается, что все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.
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