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Нобель Арустамян: вероятность, что Миранчук продлит контракт есть, но она минимальна

Телекомментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян поделился информации о состоянии дел вокруг полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

"В ситуации с Алексеем Миранчуком ничего пока с места не сдвинулось. У "Локомотива" есть на руках предложение от "Рубина" (не первое и, возможно, не последнее), "Зенит" и "Краснодар" также проявляют интерес, наблюдают за ситуацией. Вероятность того, что Алексей продлит контракт с "Локомотивом" есть, но она минимальна. Хотя прямо сейчас у Алексея с клубом контракт до конца года и он профессионально его исполняет.

Свободных денег на трансферы у "Локомотива" нет, и серьезных, больших сделок сейчас ждать не стоит. Вырученные за Самедова средства - чуть более трех миллионов евро - не то, что можно потратить на покупки высококлассных игроков, а условных десяти миллионов у "Локомотива" не появится, если клубу не будет выплачен штраф за Лассана Диарра.

"Локомотив", конечно, будет усиливаться, но по мере возможности. Фарфан - пример более-менее качественного, но доступного трансфера", - цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
Теги: Арустамян Локомотив Миранчук
Сегодня, 15:59
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(1)
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:07) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Нобелек-кобелек интересно не агенты ли Алексея Мирунчика сливают информацию. Интересно кто кому приплачивает он агентам или они Шнобелю -диваному аналитику.
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:50) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
не пойму чем ....


"Зенит"


будет очередной загубленный большим рублем и деревянной скамейкой


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:59) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Монах
иногда кажется, что Лысый реально порит отсебятину

Не тебе одному так кажется. Просто Нобель время от времени напоминает о себе любимом, вдруг забудут? Вот и говорит ни о чем. А про то, что Антон точно продлит контракт промолчал.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: Батька (Сегодня, 16:55) #
  • -2
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не пойму чем он так всех заинтересовал ? Паспортом? возрастом ? нулина же ... за пол сезона не гола не передачи, порит кучу моментов.
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 16:35) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
"Зенит" и "Краснодар" также проявляют интерес, наблюдают за ситуацией
я тоже проявляю интерес и наблюдаю. мне иногда кажется, что Лысый реально порит отсебятину очевидную.как в теории вероятности: какая вероятность, что выйдя на улицу вы встретите слона? - 50%. либо встречу, либо нет
Регистрация: 17.10.2012
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