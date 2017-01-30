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Нобель Арустамян: вероятность, что Миранчук продлит контракт есть, но она минимальна
Телекомментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян поделился информации о состоянии дел вокруг полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
"В ситуации с Алексеем Миранчуком ничего пока с места не сдвинулось. У "Локомотива" есть на руках предложение от "Рубина" (не первое и, возможно, не последнее), "Зенит" и "Краснодар" также проявляют интерес, наблюдают за ситуацией. Вероятность того, что Алексей продлит контракт с "Локомотивом" есть, но она минимальна. Хотя прямо сейчас у Алексея с клубом контракт до конца года и он профессионально его исполняет.
Свободных денег на трансферы у "Локомотива" нет, и серьезных, больших сделок сейчас ждать не стоит. Вырученные за Самедова средства - чуть более трех миллионов евро - не то, что можно потратить на покупки высококлассных игроков, а условных десяти миллионов у "Локомотива" не появится, если клубу не будет выплачен штраф за Лассана Диарра.
"Локомотив", конечно, будет усиливаться, но по мере возможности. Фарфан - пример более-менее качественного, но доступного трансфера", - цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
"В ситуации с Алексеем Миранчуком ничего пока с места не сдвинулось. У "Локомотива" есть на руках предложение от "Рубина" (не первое и, возможно, не последнее), "Зенит" и "Краснодар" также проявляют интерес, наблюдают за ситуацией. Вероятность того, что Алексей продлит контракт с "Локомотивом" есть, но она минимальна. Хотя прямо сейчас у Алексея с клубом контракт до конца года и он профессионально его исполняет.
Свободных денег на трансферы у "Локомотива" нет, и серьезных, больших сделок сейчас ждать не стоит. Вырученные за Самедова средства - чуть более трех миллионов евро - не то, что можно потратить на покупки высококлассных игроков, а условных десяти миллионов у "Локомотива" не появится, если клубу не будет выплачен штраф за Лассана Диарра.
"Локомотив", конечно, будет усиливаться, но по мере возможности. Фарфан - пример более-менее качественного, но доступного трансфера", - цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
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