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Джакомо Бонавентура выбыл на два месяца

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура получил травму в матче 22-го тура Серии А с "Удинезе" (1:2), информирует Corriere dello Sport.

Сообщается, что 27-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы, на восстановление игроку потребуется около двух месяцев.
Теги: Милан
Сегодня, 19:52
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