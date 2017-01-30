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Демба Ба прошел медосмотр в "Бешикташе"

Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Демба Ба прошел медосмотр в "Бешикташе", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Речь идёт об аренде, после которой турецкий клуб сможет выкупить сенегальского футболиста. Напомним, ранее Ба уже выступал за "Бешикташ", проведя 29 матчей и забив 18 мячей.
Теги: Бешикташ
Сегодня, 22:07
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№2 Написал: скальп (Сегодня, 23:06) #
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а как же Траоре?))
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (0)

Ух ты, зверь. Я думал, после такого не возвращаются. Травма - просто жуть.
Регистрация: 12.11.2007
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