Демба Ба прошел медосмотр в "Бешикташе"

Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Демба Ба прошел медосмотр в "Бешикташе", сообщает официальный сайт турецкого клуба.



Речь идёт об аренде, после которой турецкий клуб сможет выкупить сенегальского футболиста. Напомним, ранее Ба уже выступал за "Бешикташ", проведя 29 матчей и забив 18 мячей.