Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Селюк: Каррера сделал хорошее дело для "Милана", забрав обузу из клуба

Агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение по поводу перехода в "Спартак" нападающего Луиса Адриано из "Милана".

"Луис Адриано - худший трансфер Италии. Человек, который за год не сыграл ни одной игры, на одну может быть вышел.

Мне понятна позиция Карреры. Он сделал хорошее дело для "Милана", Галлиани и Берлускони - забрал обузу из клуба", - сказал Селюк в эфире телеканала "Россия 24".
Теги: Селюк Адриано Каррера Спартак
Сегодня, 09:25
Напечатать
77
(10)
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
№77 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Хотелось бы спросить селюка колхозного .Траоре дохера матчей сыграл за 3-х летний промежуток времени между Анжи и Цска?


Так он ответит, что виноваты тренеры, а игрок почти уровня Месси, просто ему "бедному" не дают играть) Наверное потому что он че афроамериканец blush
Видимо не хотят что бы он Золотой мяч получил)
Регистрация: 26.09.2015
№76 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
.короче пока не ясно .....никуя)

бомжара, тебе то какое дело?
Не ясно ему никуя.
Никуя не ясно тебе должно быть, как Ивванович будет у вас играть при пустых трибунал в Туле и Саранске.
Регистрация: 22.09.2007
№75 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Самое прикольное, что Селюк- Селюки- украинское оскорбительное прозвище глупой, недалёкой , дремучей и необразованной деревенщины, селян..

Селюк способен рыгнуть прилюдно в ресторане..
Селюк способен, заскучав в опере, в голос заситваць украиньские писни..
Селюк любит мужские костюмы, а отглаженные брюки заправляет в сапоги..

Селюки это те, кто стал боевой силой на Майдане..
Рагули и селюки..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№74 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 11:48) #
  • -1
  •  (1)

Обуза,это сам Селюк....для всех его футболлеров..
Регистрация: 18.01.2017
№73 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Мне вот интересно кто из них( Луиш, Адриано) осядет на лавке,или Каррера решил дубасить в два форварда?! Что бы вернуть игровые кондиции Адриано, ему нужно играть,соответственно Луишу придется сидеть, либо наоборот....короче пока не ясно .....никуя)
Регистрация: 24.04.2009
№72 Написал: Buiser812 (Сегодня, 11:25) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ахаха, мне конечно пофиг на Спартак и Адриано, но Селюк - ты удак laughing хуже агента я еще не встречал.... Такую чушь несешь откровенную, неужели рот тебе никто не заткнет...


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№71 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 11:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот посмотрим, когда он начнёт отгружать голы, как потом всякие Селюк и Чирвиченко будут говорить про это. Люди "профессионалы" со старой моделью мышления. Про Зелуиша говорили также, а сейчас говорят, что это определяющий форвард.
Регистрация: 1.12.2014
№70 Написал: Ваганыч (Сегодня, 11:24) #
  • 0
  •  (4)

всё... берём силюка на теплоход аншлага...и десяток чумазых тоже...дюже забавные...


--------------------
с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№69 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 11:23) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Хотелось бы спросить селюка колхозного .Траоре дохера матчей сыграл за 3-х летний промежуток времени между Анжи и Цска?
Регистрация: 15.06.2016
№68 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TrustMe
Всё правильно сказал
Спартак собирает самых помойных игроков и это факт .
По объективному рейтингу худший а его покупают.

А как траоре?не худший разве?или витиньо за 10 лимонов,а Оланоре в 22 года дважды рвавший кресты?
Регистрация: 3.11.2016
№67 Написал: TrustMe (Сегодня, 11:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Всё правильно сказал
Спартак собирает самых помойных игроков и это факт .
По объективному рейтингу худший а его покупают.


--------------------
Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
№66 Написал: fd65 (Сегодня, 11:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы не был так категоричен, окончание ЧР покажет, чей трансфер будет худшим...
Регистрация: 3.12.2016
№65 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Вот именно, человек два года на лавке, отсутствие игрового тонуса, возраст для напада критичный, вообще кот в мешке...
Но при этом может и заиграть, учитывая уровень нашего сеалекса...

Ну не совсем так, в 33 играх он сыграл. Пришел к одному тренеру, фактически попал к другому, потом к третьему. Милан это не Шахтер, совсем другая стилистика футбола, играет всегда в одного форварда да и уровень Италии выше. Адриано проиграл конкуренцию Бакке банально, тот в полном порядке. Ни один нап, как ты говоришь в Сиалексе не смог бы посадить колумбийца на лавку.
Регистрация: 2.02.2012
№64 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:03) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Больше всех Адриано, волнует - ослобомжей ! Заиграет - хорошо, а нет - это деньги всё равно не мои,зачем себе голову забивать обсуждением, того, что ещё не произошло !? Селюк , работает с такой куетой, как и сам : Трауре и ему подобные !На месте Гиндера, другой бы руководитель давно бы ему ипало набил: вот где действительно - балласт ! Одним словом - дебил ! ...
Регистрация: 10.01.2014
№63 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 10:55) #
  • -2
  •  (8)

диагноз ТУПОЙ БАРАН селюк не лезь со своим рылом туда куда не просят занимайся со своей макакой которую ты так любишь и суешь во все дырки
Регистрация: 4.08.2016
№62 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
...." А вот я ,Селюк, не могу избавить Гинера от своей обузы",ясно какой.
Регистрация: 20.03.2014
№61 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цитата: ckorp
Цитата: сектант
Цитата: ckorp
Цитата: сектант
пофиг на бабло Федуна мне
Это конечно правильно. Но ведь при хорошем умении можно его бабло увязать с деньгами бабушек с дедушками, медсестер и других. Начинали они все не на пустом месте, думаю. Но это так, к слову... Интересно будет посмотреть на весенний Спартак. Что скажете о внедрении системы повторов и ее стоимости?

Эт личные его деньги,он так же мог проиграть их в казино в отличии от 16 милионов газпрома за которые можно трубу моим старикам протянуть))))к слову.только без срача уж давайте,в кои то веки я написал 5 комментов и меня никто не оскорбил!)))
relaxed Ну ведь это замечательно, что никто не оскорбил. Все ж зависит от самого человека в том числе - отвечать или нет. Надеюсь, я никого не оскорбил за все годы, что на сайте. А на счет газпрома что могу сказать: если бы, Спартаку посчастливилось (дурацкое слово в этом контексте) иметь такого спонсора, то тон болельщиков Спартака по этому поводу в комментах был бы совсем иным.

Наверно,так же как и от других болел.))
Вот то-то и оно - сами понимаете, что все относительно. Любым мыслям и уж тем более высказываниям можно придать любое направление.
Регистрация: 9.11.2010
№60 Написал: Батька (Сегодня, 10:50) #
  • -4
  •  (4)

хах обиженка африканцев его накуй послали, не взяли в Спартак он каждую неделю куйню несет про Адриано ... начнет забивать, Селюк что то придумает все равно что бы его и политику Спартака очернить !!
Регистрация: 9.09.2016
№59 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: сектант
Цитата: ckorp
Цитата: сектант
пофиг на бабло Федуна мне
Это конечно правильно. Но ведь при хорошем умении можно его бабло увязать с деньгами бабушек с дедушками, медсестер и других. Начинали они все не на пустом месте, думаю. Но это так, к слову... Интересно будет посмотреть на весенний Спартак. Что скажете о внедрении системы повторов и ее стоимости?

Эт личные его деньги,он так же мог проиграть их в казино в отличии от 16 милионов газпрома за которые можно трубу моим старикам протянуть))))к слову.только без срача уж давайте,в кои то веки я написал 5 комментов и меня никто не оскорбил!)))
relaxed Ну ведь это замечательно, что никто не оскорбил. Все ж зависит от самого человека в том числе - отвечать или нет. Надеюсь, я никого не оскорбил за все годы, что на сайте. А на счет газпрома что могу сказать: если бы, Спартаку посчастливилось (дурацкое слово в этом контексте) иметь такого спонсора, то тон болельщиков Спартака по этому поводу в комментах был бы совсем иным.

Наверно,так же как и от других болел.))
Регистрация: 3.11.2016
№58 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цитата: ckorp
Цитата: сектант
пофиг на бабло Федуна мне
Это конечно правильно. Но ведь при хорошем умении можно его бабло увязать с деньгами бабушек с дедушками, медсестер и других. Начинали они все не на пустом месте, думаю. Но это так, к слову... Интересно будет посмотреть на весенний Спартак. Что скажете о внедрении системы повторов и ее стоимости?

Эт личные его деньги,он так же мог проиграть их в казино в отличии от 16 милионов газпрома за которые можно трубу моим старикам протянуть))))к слову.только без срача уж давайте,в кои то веки я написал 5 комментов и меня никто не оскорбил!)))
relaxed Ну ведь это замечательно, что никто не оскорбил. Все ж зависит от самого человека в том числе - отвечать или нет. Надеюсь, я никого не оскорбил за все годы, что на сайте. А на счет газпрома что могу сказать: если бы, Спартаку посчастливилось (дурацкое слово в этом контексте) иметь такого спонсора, то тон болельщиков Спартака по этому поводу в комментах был бы совсем иным.
Регистрация: 9.11.2010
№57 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
РОМАН ОРЕЩУК: РУКОВОДИТЕЛИ "ТВЕНТЕ" СМЕЯЛИСЬ НАД АСХАБАДЗЕФутбольный агент Роман Орещук рассказал о подробностях перехода полузащитника «Твенте» Куинси Промеса в «Спартак».


ДМИТРИЙ СЕЛЮК: КАРРЕРА СДЕЛАЛ ХОРОШЕЕ ДЕЛО ДЛЯ "МИЛАНА", ЗАБРАВ ОБУЗУ ИЗ КЛУБА


и - иксперды)
Регистрация: 24.11.2008
№56 Написал: oksva Спб (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Селюк это случайно не псевдоним Червиченко7 А может они родственники?


Червиченко - агент Селюка ,Селюк - никто и звать никак . Кто нибудь верит в то , что если Адриано начнёт забивать в Спартаке , Селюк скажет , что он глубоко ошибался ? Я - не верю . А с Адриано всё просто , будет " пахать " - будет играть , нет - лавка . Деньги Федуна , а не наши , ему и надо беспокоиться .Но , в любом случае , желаю парню удачи - пусть посрамит Селюченко..


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№55 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:41) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ckorp
Но ведь при хорошем умении можно его бабло увязать с деньгами бабушек с дедушками, медсестер и других.

Так же, как и деньги Галицкого.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№54 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: сектант
пофиг на бабло Федуна мне
Это конечно правильно. Но ведь при хорошем умении можно его бабло увязать с деньгами бабушек с дедушками, медсестер и других. Начинали они все не на пустом месте, думаю. Но это так, к слову... Интересно будет посмотреть на весенний Спартак. Что скажете о внедрении системы повторов и ее стоимости?

Эт личные его деньги,он так же мог проиграть их в казино в отличии от 16 милионов газпрома за которые можно трубу моим старикам протянуть))))к слову.только без срача уж давайте,в кои то внки я написал 5 комментов и меня никто не оскорбил!)))

Цитата: sanyapytilin
Цитата: CSKA-180505
Агент такого говна как Траоре уж точно должен молчать по такой ситуации...

Стоит признать, он неплохо говно продаёт)

Еще грозиться какогото моджахеда привезти толи джафар толи али баба...сказал что крутейший чел))))
Регистрация: 3.11.2016
№53 Написал: scikuni (Сегодня, 10:36) #
  • 0
  •  (2)

ясно дело что шлак, но для 6 места спартаку пригодится там же где и мылян щас


--------------------
пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№52 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
пофиг на бабло Федуна мне
Это конечно правильно. Но ведь при хорошем умении можно его бабло увязать с деньгами бабушек с дедушками, медсестер и других. Начинали они все не на пустом месте, думаю. Но это так, к слову... Интересно будет посмотреть на весенний Спартак. Что скажете о внедрении системы повторов и ее стоимости?
Регистрация: 9.11.2010
№51 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:35) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA-180505
Агент такого говна как Траоре уж точно должен молчать по такой ситуации...

Стоит признать, он неплохо говно продаёт)
Регистрация: 6.01.2006
№50 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Поэтому Луческу его и не пригласил....

А должен был?что за глупые мысли....заметь хотя бы что Зенит напов вообще не купил!
Регистрация: 3.11.2016
№49 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 10:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Агент такого говна как Траоре уж точно должен молчать по такой ситуации...
Регистрация: 24.10.2007
№48 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
sanyapytilin,
Не срослось потому что там другой уровень,там нет мордовий и никто просто так тебе забить не даст,тоже самое и Адриано,привык на украине забивать всяким Черномарцам,а тут италия,лучшая защита мира)

Вот именно, человек два года на лавке, отсутствие игрового тонуса, возраст для напада критичный, вообще кот в мешке...
Но при этом может и заиграть, учитывая уровень нашего сеалекса...
Регистрация: 6.01.2006
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.