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Полузащитника "Халл Сити" Райана Мэйсона выписали из больнцы

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон, получивший перелом черепа, выписан из больницы, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу "тигров".

Сообщается, что 25-летний хавбек будет проходить реабилитацию в домашних условиях.

Инцидент произошел в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:2) в столкновении с защитником лондонцев Гари Кэйхиллом.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 09:39
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