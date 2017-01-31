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Жозе Моуринью: меня признают во всех концах света, думаю, я как "икона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, как ему комфортно ощущать себя.

"Успешные люди – те, кто ладит с собой. Думаю, я как икона, хотя я ей не являюсь. Я икона в том плане, что чувствую себя непринужденно с самим собой. Для меня лучшая концепция - быть "иконой. Мне все равно, что думают или говорят по этому поводу люди, для меня главное – как я себя чувствую и быть готовым к определенным моментам.

Меня признают во всех концах света, на любом стадионе мира болельщики отреагируют на мое появление. Как правило, это начинается с оскорбления или песни. Меня просят присесть или сделать что-то другое… Но в итоге я просто машу им рукой, и они счастливы и хотят со мной сфотографироваться.

Так что среди любителей футбола по всему миру я чувствую себя хорошо. Во время игры меня не любят, может быть, боятся меня или команду, но до и после матча ко мне относятся хорошо", - сказал Моуринью.

Sports.ru
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:44
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(0)
№5 Написал: vlees (Сегодня, 10:04) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Жозе Ибрагимович какой та.
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, он сам понял, ЧТО сказал?
Канонизированный наш...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: UncleFit (Сегодня, 09:53) #
  • -1
  •  (3)

Я думаю,что этот бесноватый,ещё пожалеет о сказанном!
Регистрация: 30.10.2016
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:49) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну у этого крышняк уже давно сьехал.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 09:48) #
  • +2
  •  (2)

Скоро весна, обострение... поэтому норм.
Регистрация: 21.09.2015
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