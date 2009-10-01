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Фанаты "Зенита" прогулялись по новому стадиону и примерили баннеры (фото)

Фанатский вираж "Зенита" прогулялся по арене на Крестовском острове и примерил баннеры на своих новых секторах, информирует "Советский спорт в Петербурге".

На арену пришли несколько десятков фанатов. Как и положено, по объекту они ходили в касках, а для теста прихватили с собой сумки с баннерами. Фанаты прогулялись по внутренним помещениям, некоторые попрыгали на новеньких сидениях, а когда добрались до своих секторов, стали развешивать "тряпки", выражаясь на фанатском языке.

Впереди у арены еще пара тестовых испытаний. 11 февраля на ней соберут десять тысяч человек, чтобы проверить пропускную способность объекта. Позже на стадионе планируют мероприятие на 30 тысяч посетителей, и ожидается, что это будет рок-концерт. В апреле арену ждет первый официальный матч. В нем должны сыграть "Зенит" и "Урал".

Фанаты "Зенита" прогулялись по новому стадиону и примерили баннеры (фото)
Теги: Зенит Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 09:52
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(5)
№10 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Артистам из рок-концерта не надо будет прыгать,поле и так будет их подбрасывать!
Регистрация: 2.04.2012
№9 Написал: Ваганыч (Сегодня, 11:33) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: tfu
Русфутбол в своем репертуаре, прошло 4 дня с момента посещения, они только написал

да просто всем пофиг...ну сам подумай - десяток болел провинциального клуба вывезли погулять по стройке...и чё?...моглиб и через месяца три выложить ничёб не изменилось....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Русфутбол в своем репертуаре, прошло 4 дня с момента посещения, они только написали


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:09) #
  • -7
  •  (17)

На месте чумазых, я на этом стадионе каску вообще бы не снимал. А лучше - близко к нему не подходил.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:54) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное до сих пор что-то падает с крыши, если пускают только в касках, сколько же этих касок для полного стадиона надо....каждый раз, разорение.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:45) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Банерами хотели уменьшить вибрацию стадиона. Ходите и дальше в касках на стадион.
Регистрация: 2.08.2010
№4 Написал: scikuni (Сегодня, 10:41) #
  • -4
  •  (10)

sanyapytilin,
а че их жалеть у них же там 15 миллионная армия по вциому новых наберут ахах


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:29) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
В касках на почти готовом стадионе. Бронежилеты не забыли?
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Campos Москва (Сегодня, 10:23) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Выглядит хорошо. Пусть Арена будет как минимум счастливой для сборной России!
Регистрация: 26.12.2008
№1 Написал: vlees (Сегодня, 10:02) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Вроде слишком большое расстояние между верхним и нижним сектором,будет трудно сделать перф нормальный.
Регистрация: 12.01.2017
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