СМИ: Андреа Раноккия перейдет в "Халл Сити" на правах аренды

Защитник "Интера" Андреа Раноккия вторую половину сезона проведет в АПЛ, передает Calciomercato.com.



Сообщается, что "Халл Сити" уже договорился с "нерадзурри" об аренде 28-летнего итальянца и взял на себя расходы по его зарплате.



В понедельник Раноккия вылетел в Англию на медобследование, после чего переход будет оформлен официально.