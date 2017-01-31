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СМИ: Андреа Раноккия перейдет в "Халл Сити" на правах аренды

Защитник "Интера" Андреа Раноккия вторую половину сезона проведет в АПЛ, передает Calciomercato.com.

Сообщается, что "Халл Сити" уже договорился с "нерадзурри" об аренде 28-летнего итальянца и взял на себя расходы по его зарплате.

В понедельник Раноккия вылетел в Англию на медобследование, после чего переход будет оформлен официально.
Теги: Раноккия
Сегодня, 10:23
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