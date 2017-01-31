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Понтус Вернблум: я не волнуюсь по поводу возможного чемпионства "Спартака"

Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что не испытывает волнения по поводу возможной победы "Спартака" в чемпионате России.

"Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы догнать "Спартак". К сожалению, не все в наших руках, поэтому нам остается сосредоточиться на наших матчах. Надеюсь, что соперники тоже будут спотыкаться.

Я не волнуюсь по поводу возможного чемпионства "Спартака". Для меня главное, чтобы мы побеждали. Если этого не случится, тогда будет провал", - добавил он.

Усиление конкурентов? Они всегда закупаются, а мы редко, но при этом нам удается побеждать в чемпионате. Посмотрим, какой будет итог сезона, и тогда сделаем выводы, до развязки еще очень много времени.

Без сомнений, Оланаре усилит нашу команду. Прежде чем Аарон получил травму в прошлом сезоне, он был огромной частью команды, очень хорошо играл. Я уверен, когда он наберет кондиции, будет в абсолютном порядке и будет полезен ЦСКА", - цитирует Вернблума ТАСС.
Теги: Вернблум ЦСКА Спартак
Сегодня, 10:37
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(0)
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:44) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ба, главный костопрафф чемпа разговорился! Найдется у нас смелый игрок, готовый шведского коня обуздать и в стойло определить? А то судьи хозяина ЦСКы ссат
Регистрация: 30.11.2013
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anatolik189
Ты волнуйся когда что-то чешется внизу,а за Спартак будь спок!


На опыте советуешь?
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:34) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ты волнуйся когда что-то чешется внизу,а за Спартак будь спок!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
А мы не волнуемся, что ты не испытываешь волнения. Очень полезная информация на сегодняшний день! Браво редакторы!
Регистрация: 1.12.2014
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