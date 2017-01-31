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Икер Касильяс: фанаты освистывают Роналду? В "Реале" невозможно жить прошлым

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс, выступающий в "Порту", прокомментировал свист болельщиков мадридцев в адрес Криштиану Роналду.

"Конечно, я не понимаю освистывания Роналду, ведь шесть месяцев назад он стал чемпионом Европы. На "Бернабеу" освистывали всех, в том числе и меня. От Криштиану многого требуют, показывать то, на что он способен. На нем лежит большая ответственность.

В "Реале" есть много положительного, но есть и негатив. В этом клубе невозможно жить прошлым", - цитирует Касильяса Onda Cero.
Теги: Касильяс Роналду
Сегодня, 10:56
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№1 Написал: Игрок (Сегодня, 11:47) #
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Зажравшиеся болелы у Реала...все мало им и мало...будет ли вообше еще один игрок так играть в Реале
Регистрация: 8.12.2016
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