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Роналдиньо: английская премьер-лига - невероятный чемпионат

Экс-полузащитник "Барселоны" и обладатель "Золотого мяча – 2005" Роналдиньо высказал свое мнение об английской премьер-лиге.

"Не жалею о том, что не играл в Англии, но это было бы круто, потому что премьер-лига - невероятный чемпионат. Со мной связывался "Челси", но был интерес и от других команд.

Я не смотрю игры целиком, но наблюдаю за обзорами английских матчей чаще всех. При мне самым сложным соперником "Барселоны" в Европе был "Челси". Каждый матч мы проводили в жесткой борьбе", - цитирует Роналдиньо "Газета.ru" со ссылкой на FourFourTwo.
Теги: Роналдиньо
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