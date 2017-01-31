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Эммануэль Адебайор подписал контракт с турецким "Башакшекиром"

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор нашел вариант продолжения карьеры.

32-летний футболист подписал соглашение сроком на 1,5 года с турецким "Башакшекиром". Сегодня форвард уже провел утреннюю тренировку в новой команде.

Последним клубом 32-летнего Адебайора был "Кристал Пэлас", за который он выступал в сезоне-2015/16.
Сегодня, 11:19
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