Эммануэль Адебайор подписал контракт с турецким "Башакшекиром"

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор нашел вариант продолжения карьеры.



32-летний футболист подписал соглашение сроком на 1,5 года с турецким "Башакшекиром". Сегодня форвард уже провел утреннюю тренировку в новой команде.



Последним клубом 32-летнего Адебайора был "Кристал Пэлас", за который он выступал в сезоне-2015/16.

