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Нивалдо покинул "Енисей"

"Енисей" на официальном сайте сообщил о том, что прекратил трудовые отношения с нападающим Нивалдо.

Бразильский футболист выступал за красноярский коллектив с августа 2016 года и провел за него шесть матчей.
Теги: Енисей
Сегодня, 11:37
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