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Шамиль Газизов: переговоров по Давыдову со "Спартаком" мы не вели

"Уфа" не вела переговоры со "Спартаком" по переходу форварда Дениса Давыдова, заявил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"Мы не вели переговоры по Давыдову. Считаем, что на данный момент в команде есть более сильнее игроки на эту позицию.

Просмотр Александра Пуцко? Саша продолжает с нами работать, им все довольны, но о чем-то конкретном говорить рано. Беленов? Он с нами, все будет хорошо, никаких заминок нет. Просто объявим о подписании контракта попозже", - прокомментировал ситуацию гендиректор уфимцев.

Можно сказать, что на данный момент трансферную кампанию мы закрыли. Но вы сами понимаете, что селекция ведется круглый год. Если попадется какой-то хороший вариант, обязательно будем обсуждать", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 11:46
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