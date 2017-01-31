Шамиль Газизов: переговоров по Давыдову со "Спартаком" мы не вели

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"Уфа" не вела переговоры со "Спартаком" по переходу форварда Дениса Давыдова, заявил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
"Мы не вели переговоры по Давыдову. Считаем, что на данный момент в команде есть более сильнее игроки на эту позицию.
Просмотр Александра Пуцко? Саша продолжает с нами работать, им все довольны, но о чем-то конкретном говорить рано. Беленов? Он с нами, все будет хорошо, никаких заминок нет. Просто объявим о подписании контракта попозже", - прокомментировал ситуацию гендиректор уфимцев.
Можно сказать, что на данный момент трансферную кампанию мы закрыли. Но вы сами понимаете, что селекция ведется круглый год. Если попадется какой-то хороший вариант, обязательно будем обсуждать", - цитирует Газизова ТАСС.
"Мы не вели переговоры по Давыдову. Считаем, что на данный момент в команде есть более сильнее игроки на эту позицию.
Просмотр Александра Пуцко? Саша продолжает с нами работать, им все довольны, но о чем-то конкретном говорить рано. Беленов? Он с нами, все будет хорошо, никаких заминок нет. Просто объявим о подписании контракта попозже", - прокомментировал ситуацию гендиректор уфимцев.
Можно сказать, что на данный момент трансферную кампанию мы закрыли. Но вы сами понимаете, что селекция ведется круглый год. Если попадется какой-то хороший вариант, обязательно будем обсуждать", - цитирует Газизова ТАСС.
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