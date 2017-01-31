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Экс-защитник "Рубина" Крис Мавинга перешел в "Торонто"
Защитник Крис Мавинга, выступавший ранее за "Рубин", стал игроком "Торонто", выступающего в MLS, информирует L'Equipe.
Сообщается, что футболист сборной ДР Конго, имеющий также французское гражданство, подписал контракт с "Торонто" на три года.
Сообщается, что футболист сборной ДР Конго, имеющий также французское гражданство, подписал контракт с "Торонто" на три года.
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