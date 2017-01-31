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Хавбек "Анжи" Иво Иличевич подписал контракт с "Кайратом"

Полузащитник "Анжи" Иво Иличевич заключил контракт с казахстанским "Кайратом", информирует официальный сайт махачкалинцев.

Хорватский футболист подписал соглашение с новым клубом по схеме 2+1. В сезоне 2016/2017 в составе "Анжи" он провел 14 матчей и забил 3 гола.
Теги: Анжи Кайрат
Сегодня, 13:24
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