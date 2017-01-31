Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ростов" хочет вернуть из "Зенита" Павла Могилевца

Футбольный клуб "Ростов" ведет переговоры с "Зенитом" по поводу перехода в донской клуб полузащитника Павла Могилевца, рассказал первый замгубернатора Игорь Гуськов.

"Ведутся переговоры с "Зенитом" по Павлу Могилевцу. Идет обсуждение вопроса о его приобретении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться.

Каковы шансы, что Нобоа уйдет или его обменяют на Могилевца? Без комментариев", – цитирует Гуськова "161.ru".
Теги: Ростов Могилевец Зенит
Сегодня, 13:53
Напечатать
18
(3)
№18 Написал: Sergey Nasirov (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (0)
online

aseliver,
бердыев знает что с ним делать! пусть и рязанцева берут!
Регистрация: 12.07.2016
№17 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 15:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Сгубили пацана, да он и сам виноват, нельзя быть такой тютяй
Регистрация: 13.11.2014
№16 Написал: скептик (Сегодня, 15:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Городовой,
или опять на халяву вам игрока подарить?

А кого вы нам на халяву подарили ? Вы бы такую херню постеснялись писать , обормоты голубые .Это вы на халяву Новосельцева получили, еще вякать смеете по этому поводу rage

боря888,
Он сделает из него окончательное говно -

В говно превращаются все , кто имел несчастье попасть в ваше вонючее болото . Деньги конечно не пахнут ,отдает только тухлыми яйцами . Это запах присущий углеводороду , в простонародье метану , которым вы промышляете ))
Регистрация: 26.11.2016
№15 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:11) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Че, опять бесплатно...?))))))

Как Ромуло?
Регистрация: 19.03.2010
№14 Написал: скептик (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
TM_Rostov,
Странно , что не продлили аренду, вернули игрока, промытарился на лавке ( правда, изначально травмирован был

Зенит потребовал вернуть , вот и вернули .Что тут странного ?
Регистрация: 26.11.2016
№13 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:00) #
  • +2
  •  (2)

Странно , что не продлили аренду, вернули игрока, промытарился на лавке ( правда, изначально травмирован был)...

Бесспорно , Павел пока не замена Нобоа , да и работал больше слева , нежели в центре да и ( пока) он не разрушитель , но... в серебро чемпа его заслуга тоже большая ...

Ну а если все срастётся Павлу будут рады в команде и в городе
Регистрация: 21.09.2015
№12 Написал: боря888 (Сегодня, 14:54) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Бикеич из него игрока сборной сделает, причём железного

Он сделает из него окончательное говно - Ваш бюкеич полнае рекламная мульсуманская куятня одноразового результата - но за деньги
Регистрация: 21.12.2016
№11 Написал: скальп (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (6)

а в следующее окно Новосельцева smile
Регистрация: 24.12.2016
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:51) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Manowar,
Так выкупите трансфер в чем дело?Не обменом,а покупкой.Могилевец не Месси и денег больших не стоит,выкупайте,или опять на халяву вам игрока подарить?Или обмен на Нобоа?Зачем нам ваш Нобоа?Он игрок одного тренера,нигде кроме Бердыева себя особо не показал,плюс лег,плюс возраст.Он не чистый опорник,а центральных в Зените навалом.Нобоа осталось год-два.Он сейчас даже весь матч практически не выдерживает,а это значит с физикой проблема.Хав должен все 90 минут пахать в центре,а его минут на 70 хватает,потом или замена или спортивная ходьба до свистка.Пусть у Саши Горшкова поучится,тот и в 36 на поле пахал как молодой,а пользы приносил в разы больше.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№9 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manowar
Так в аренде сидел . А Зенит - крахоборы . Сколько нормальных игроков на лавке загубили ? Не сощетаешь . Миллер никогда не нажрётся .


Предложите нормальные деньги и забирайте. К всеобщему (Зенита, бердыевского Ростова и самого игрока) удовольствию. Только вот вы хотите либо даром либо поменять с зенитовской доплатой на Нобоа. Не дай бог менеджеры Зенита "поведутся" на этот обмен.
Регистрация: 29.11.2014
№8 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:41) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Отпустите парня куда угодно, пусть играет жалко что и на лавку не всегда попадает
Регистрация: 22.08.2007
№7 Написал: UncleFit (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (9)

Значит Нобоа к не мытым.Да Бикеич красава,как щенков своих привязанных к бомжам спихивает за миллионы $,а потом за копейки назад возвращает, вот мафия! kissing
Регистрация: 30.10.2016
№6 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 14:29) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
smile
"Вернуть" игрока который им не принадлежит.

А по хорошему, лучше наверное для игрока ехать в Ростов.
Регистрация: 26.09.2015
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: PanoV
И зачем возвращался? Пару лет потерял только.

Так в аренде сидел . А Зенит - крахоборы . Сколько нормальных игроков на лавке загубили ? Не сощетаешь . Миллер никогда не нажрётся .
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:25) #
  • +3
  •  (7)

Правильно, а то мутырят парня.. Бикеич из него игрока сборной сделает, причём железного smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
И зачем возвращался? Пару лет потерял только.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 14:03) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Че, опять бесплатно...?))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:59) #
  • +4
  •  (6)
online

ЭТО правильно и для парня и для клуба,удачи в переговорах.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.