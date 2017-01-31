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Демба Ба вернулся в турецкий "Бешикташ"

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Демба Ба вернулся в турецкий "Бешикташ", за который выступал в 2015 году, информирует "Газета.ru" со ссылкой на transfermarkt.de.

Сообщается, что турецкий клуб арендовал 31-летнего экс-форварда "Челси" до конца сезона.
Теги: Бешикташ
Сегодня, 13:56
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