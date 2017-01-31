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СМИ: Бранислав Иванович в ближайшее время прилетит на сбор "Зенита"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович отправится на сбор "Зенита" в Испанию для завершения своего трансфера в стан сине-бело-голубых, информирует ESPN FC.

Ранее сообщалось, что 32-летний серб уже согласовал условия личного контракта с российским клубом. Контракт с футболистом будет подписан по схеме "2,5+1".
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 14:00
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19
(3)
№19 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 15:05) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Чё, свершилось чудо?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№18 Написал: Игорёк (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
SHIGA,
Без обид,Ивановичу уже 32,пусть зарабатывает деньги,а для Локомотива он и так много сделал
Регистрация: 1.01.2017
№17 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 14:53) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Что говорить - достойное приобретение.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№16 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 14:45) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Один из лучших фланговых защитниоков, уезжал перспективным игроком, вернулся звездой мирового уровня
Регистрация: 5.09.2012
№15 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:45) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
с хорошим прибавлением в наш согаз..попыхтит еще годика два..побольше бы отличных футболистов!

п.с девкам наверное обидно! он им говорил если в Россию то только в локо!))


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№14 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 14:43) #
  • -3
  •  (9)

Батька,
А сам ты попробуй угадать с трех раз...или корыто мешает....негра с африки...сами чумазых понабрали теперь мастурбируете на них
Регистрация: 15.08.2016
№13 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:37) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Где Селюк ?

думаю в Караганде,
продает Траоре smile


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№12 Написал: Батька (Сегодня, 14:32) #
  • +4
  •  (10)

Где Селюк ? почему Ивановича, 32 летнего, а не его негра с Африки ? молодого, перспективного ?
Регистрация: 9.09.2016
№11 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:29) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Савелий
Приятно будет посмотреть игру классного игрока в нашем чемпе...!

+ 100
Регистрация: 23.09.2016
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:28) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зениту очень повезло. тем более без финансовых затрат, до возраста Игнашевича ему играть лет 6,получается что Ломберса и Нету теперь в центре НЕТУ.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:27) #
  • +6
  •  (10)

Свезло бомжам. Если еще и Молли заиграет как умеет - будет совсем тяжело.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:26) #
  • +7
  •  (7)

Думаю попылит ещё.. Посмотрим вообщем..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:22) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Этот наведет порядок в обороне Зенита. Конкурент усилился однозначно. Тем интересней.
Регистрация: 27.04.2009
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:19) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Хороший, классный игрок.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:12) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Добро пожаловать.Глядишь в центре обороны наладится.В целом за год селекция прошла на ура.Жулиано,Мак вписались,У Лунева,Цаллагова,Эрнани и Молло тоже все шансы для этого есть.Ну а Новосельцеву поменьше болеть при таком раскладе.По сути на все проблемные позиции куплены игроки для старта или ротации.Это здорово.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:10) #
  • +15
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fd65
Че там мелочиться со схемой 2,5 + 1..? Учитывая возраст серба, предлагаю схему 20 + 20...)))))

Для защитника - это не возраст...вполне адекватный контракт. На меньший он бы просто не поехал.
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:10) #
  • +8
  •  (16)
online

Самый удачный и правильный трансфер.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:08) #
  • +16
  •  (20)

Приятно будет посмотреть игру классного игрока в нашем чемпе...!
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 14:06) #
  • -16
  •  (28)
Болеет за:
«Спартак»
Че там мелочиться со схемой 2,5 + 1..? Учитывая возраст серба, предлагаю схему 20 + 20...)))))
Регистрация: 3.12.2016
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