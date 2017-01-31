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Федор Щербаченко: конечно, изменения в "Мордовии" назрели давно
Бывший главный тренер "Мордовии" Федор Щербаченко, выведший команду в премьер-лигу прокомментировал ситуацию. в саранском клубе после отставки главного тренера Дмитрия Черышева и генерального директора Владимира Бибикова.
"Изменения в "Мордовии", конечно, назрели давно, поскольку перед сезоном ставились совсем другие задачи. Непонятно, почему все это затянулось. Наверное, главе республики было не до футбола, а сейчас он стал разбираться в ситуации - так ведь можно потерять в Мордовии профессиональную команду. Теперь есть надежда, что не вылетят.
Отстранение Черышева? Уволить, как понимаю, его не могут. Ходили разговоры, что Черышев хочет получить компенсацию за 6 месяцев. Это не в моей компетенции, но в любом случае надо искать компромисс.
Удивительно, повторю, то, что кадровые решения не были приняты сразу после завершения осенней части. А сейчас - новый генеральный директор, который находится в цейтноте, новый главный тренер, пусть Мустафин и входил в штаб… Но главное - это найти деньги", - цитирует Щербаченко "Sportbox".
"Изменения в "Мордовии", конечно, назрели давно, поскольку перед сезоном ставились совсем другие задачи. Непонятно, почему все это затянулось. Наверное, главе республики было не до футбола, а сейчас он стал разбираться в ситуации - так ведь можно потерять в Мордовии профессиональную команду. Теперь есть надежда, что не вылетят.
Отстранение Черышева? Уволить, как понимаю, его не могут. Ходили разговоры, что Черышев хочет получить компенсацию за 6 месяцев. Это не в моей компетенции, но в любом случае надо искать компромисс.
Удивительно, повторю, то, что кадровые решения не были приняты сразу после завершения осенней части. А сейчас - новый генеральный директор, который находится в цейтноте, новый главный тренер, пусть Мустафин и входил в штаб… Но главное - это найти деньги", - цитирует Щербаченко "Sportbox".
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