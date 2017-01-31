Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Федор Щербаченко: конечно, изменения в "Мордовии" назрели давно

Бывший главный тренер "Мордовии" Федор Щербаченко, выведший команду в премьер-лигу прокомментировал ситуацию. в саранском клубе после отставки главного тренера Дмитрия Черышева и генерального директора Владимира Бибикова.

"Изменения в "Мордовии", конечно, назрели давно, поскольку перед сезоном ставились совсем другие задачи. Непонятно, почему все это затянулось. Наверное, главе республики было не до футбола, а сейчас он стал разбираться в ситуации - так ведь можно потерять в Мордовии профессиональную команду. Теперь есть надежда, что не вылетят.

Отстранение Черышева? Уволить, как понимаю, его не могут. Ходили разговоры, что Черышев хочет получить компенсацию за 6 месяцев. Это не в моей компетенции, но в любом случае надо искать компромисс.

Удивительно, повторю, то, что кадровые решения не были приняты сразу после завершения осенней части. А сейчас - новый генеральный директор, который находится в цейтноте, новый главный тренер, пусть Мустафин и входил в штаб… Но главное - это найти деньги", - цитирует Щербаченко "Sportbox".
Теги: Щербаченко Мордовия
Сегодня, 14:26
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (0)
online

Вообще почему появился в Мордовии этот не тренер, футболистом он был -всадник без головы,быстро бегал ,партнёры были классные,создавали ему моменты а он с с линии и забивал,по этому сын его без травм не может ,он его так испортил,Черышев МЛАДШИЙ не заиграет на высоком уровне по тому что ЭТОТ ПАПА ЕГО В ДЕТСТВЕ ТАК ПЕРЕТРЕНИРОВАЛ -что теперь это выходит для Дениса боком. Чуть нагрузки по больше и у него всё рвётся -то колено то связки то задняя то передняя поверхность бедра то галик -стеклянный футболист-Спасибо неучу ПАПЕ.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.