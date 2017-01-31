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Источник: "Зенит" отдаст Вукашина Йовановича в аренду в "Бордо"

Защитник "Зенита" Вукашин Йованович перейдёт в "Бордо" на правах аренды до конца сезона, информирует "Спорт день за днем".

Сербский защитник в текущем сезоне сыграл за "Зенит"-2 в рамках первенства ФНЛ 13 матчей.
Теги: Зенит Бордо
Сегодня, 14:52
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(1)
№5 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Вопрос накуя брали!? Юсупов, Рязанцев, Йованович, Могилевец, на выход!
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
очередной угробленный талантливый футболист!
поматросили и бросили! в духе руководителей зенита
Цитата: Городовой
А там может и вернется как Лука.

как лука joy окуенный пример! а че этот лука игрок основы? этого луку опять сейчас в аренду спихнут..100%


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Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Верное решение.Парню нужен опыт игры,а не скамейка.А там может и вернется как Лука.Уже с опытом и перспективами.А сейчас пробиться ему никак.Иванович,Нету,Новосельц
ев,Кришито это если Николас уйдет.А еще есть Зуйков.Быть пятым-шестым в списке нулевые шансы играть.

Согласен. Брали то "навырост". Луческу возможность поиграть ему на сборах предоставлял. Но если отправляют в аренду, значит пока "не вырос".
Регистрация: 29.11.2014
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:59) #
  • +3
  •  (3)
online

Очень долго думали, давно пора футболисту играть не во вторых командах,парень играющий.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:55) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Верное решение.Парню нужен опыт игры,а не скамейка.А там может и вернется как Лука.Уже с опытом и перспективами.А сейчас пробиться ему никак.Иванович,Нету,Новосельц
ев,Кришито это если Николас уйдет.А еще есть Зуйков.Быть пятым-шестым в списке нулевые шансы играть.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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