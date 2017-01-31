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Марат Мустафин назначен и. о. главного тренера "Мордовии"

Исполняющим обязанности главного тренера "Мордовии" назначен Марат Фёдорович Мустафин, сообщает официальный сайт клуба.

Cостав штаба наставников команды пополнил Ярослав Вячеславович Мочалов, хорошо зарекомендовавший себя в сфере детско-юношеского футбола. По решению попечительского совета ФК "Мордовия" руководителем клуба станет Алексей Николаевич Порфененко, более десяти лет успешно управляющий спортивным центром "Старт", включающим в себя домашнюю арену саранцев.
Теги: Мордовия
Сегодня, 14:57
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