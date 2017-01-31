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Бывший защитник ЦСКА тренируется в расположении "Волгаря"
Экс-защитник ЦСКА Антон Григорьев тренируется в расположении "Волгаря" на сборе в Турции, информирует "Sportbox". Главный тренер астраханцев Юрий Газзаев подтвердил источнику данную информацию.
Напомним, за ЦСКА 31-летний Григорьев выступал с 2005 по 2010 годы, а последние два года провел в Казахстане в составе "Атырау" и "Тараза".
Напомним, за ЦСКА 31-летний Григорьев выступал с 2005 по 2010 годы, а последние два года провел в Казахстане в составе "Атырау" и "Тараза".
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