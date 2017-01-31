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Бывший защитник ЦСКА тренируется в расположении "Волгаря"

Экс-защитник ЦСКА Антон Григорьев тренируется в расположении "Волгаря" на сборе в Турции, информирует "Sportbox". Главный тренер астраханцев Юрий Газзаев подтвердил источнику данную информацию.

Напомним, за ЦСКА 31-летний Григорьев выступал с 2005 по 2010 годы, а последние два года провел в Казахстане в составе "Атырау" и "Тараза".
Теги: Волгарь
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:25) #
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Молодец ,футбол не бросает ,если силёнка есть ,играй сколько сможешь,удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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