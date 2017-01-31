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"Зенит" поздравил Алексея Миллера с 55-летием

Сегодня отмечает 55-й день рождения председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. ФК "Зенит" поздравил функционера с праздником.

"Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарны Вам за неоценимую поддержку, и желаем успеха во всех начинаниях, личного счастья и новых побед вместе с сине-бело-голубыми!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Миллер
Сегодня, 15:06
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6
(0)
№6 Написал: скептик (Сегодня, 15:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
боря888,
Миллер - управленец очень высокого класса, а вот его заместители - все из КГБ

Заместители его , говоришь из КГБ .А начальник его откуда не припоминаешь ?
Регистрация: 26.11.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
55 лет одному из главных воров России исполнилось..живи долго и счастливо мразь. п.с только на нарах!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: скальп (Сегодня, 15:23) #
  • +2
  •  (6)

подарите ему отдельную камеру в Лефортово,это было бы лучшим подарком для простых налогоплательщиков
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: боря888 (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Игорь Казьмин
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ

Это ты обратился не по адресу
Миллер - управленец очень высокого класса, а вот его заместители - все из КГБ
Шаг влево - шаг вправо
И внезапная смерть Миллера
Регистрация: 21.12.2016
№2 Написал: скептик (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Даже бомжики как- то стесняются к публичному поздравлению присоединиться ))))
Регистрация: 26.11.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (5)
online

ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ-ЗАПОМНИ ...ЗЕНИТ...Я ТАК СКАЗАЛ-ЖЕГЛОВ И БРАТЬЯ ВАЙНЕРЫ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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