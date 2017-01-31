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Виктория Гамеева: в соцсетях меня называют не иначе как "мясная докторша"

Врач-кардиолог лужниковской клиники, где проходит медобследование большинство футболистов чемпионата России, Виктория Гамеева рассказала о том, кто самый выносливый футболист московского "Спартака".

Виктория Гамеева: в соцсетях меня называют не иначе как "мясная докторша"


- Как оцените зимнюю трансферную кампанию "Спартака" с медицинской точки зрения?

- Мне нравится. Признаюсь - все нравятся. Мы всех игроков кроме Луиса Адриано видели на медобследовании, у всех результаты тестирования высокие. Тренерам есть с чем работать: все шансы на чемпионство у нас есть.

- Говорят, Самедов в свои 32 года играет и чувствует себя как в 25.

- Он приходил к нам, еще играя за "Локомотив". Вся информация по нему есть. Александр действительно в хорошей форме, и результаты у него одни из самых высоких.

- А у кого самые высокие?

- Расскажу сначала, в чем суть тестирования. Есть беговая дорожка, у которой постепенно увеличивается скорость и угол наклона. Сам тест проходит с использованием маски, создающей определенный вакуум - дышать в нем спортсменам тяжело. Они начинают бежать на скорости в 5 км/ч. Добегают и до 25 км/ч - 27 км/ч. Лучший тот, кто добежал до более высокой скорости. В определенный момент начинается закисление - организм переходит в анаэробный режим работы. Это когда им не хватает воздуха, и ребята бегут на выносливость. Это мы и исследуем: при какой скорости начинается анаэробный режим, и как долго они смогут в нем бежать. В первый день медобследования "Спартака" лучшим показал себя капитан (Денис Глушаков). А во второй день пришел Промес. Мы с ним достаточно тепло общаемся - он из тех, у кого нет никакой звездности, кто легко общается с каждым. Мы стали прикалываться, я спросила, сможет ли он побить рекорд Глушакова. Он ответил, что без проблем - в награду я пообещала научить его русскому языку. Бежал он, бежал, и легко поставил новый рекорд.

- Молодец Промес. Не сомневался в нем.

- Но на этом веселье не закончилось. Потом на дорожку пришел Артем Тимофеев. Стали с ним тоже шутить, и я говорю: "Артем, давай, побей и капитана, и Куинси. Дай жару старичкам!" И в итоге он на 10 секунд побил результат Промеса. Новый рекордсмен. Сзади, мне кажется, стояло полклиники. Аплодировали, поддерживали его.

- Так дело в вас - вы настраиваете игроков на новые рекорды.

- Настрой, конечно, имеет значение. Не зря в некоторых клубах есть психологи, работающие со спортсменами.

- Массимо Каррера у вас медосмотр не проходил?

- Он как-то заезжал в клинику, но на медосмотр не пришел.

- Он совершает впечатляющие забеги на бровке. Как вам кажется, стоит ему пройти обследование?

- Да каждому человеку надо проходить медосмотр. Особенно, когда возраст уже за 30, за 40 лет - плановый медосмотр нужен. Ну а по поводу Карреры – в инстаграме смотрела видео, где он так ловко забрал мяч у игроков. Так что Массимо в отличной форме. Он за всю команду один там вполне сможет выступить.

- Для большинства читателей вы, прежде всего, врач, работающий со "Спартаком". Болельщики других клубов оказывают внимание?

- Конечно, от спартаковских его больше. Начнем с того, что у "Спартака" в принципе болельщиков больше всех. Я часто выкладываю в своих соцсетях фото со спартаковцами, что добавляет популярности именно среди "красно-белых". Многие в соцсетях меня называют не иначе как "мясная докторша".

Р-Спорт
Теги: Спартак
Сегодня, 15:36
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5
(2)
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:50) #
  • -4
  •  (6)
online

Пиар чистой воды,в Советские времена в Лужниках были врачи супер,а эту Даму в футболе не кто не знает ,вот интервью ,а может теперь будут знать ?Как обычно по Чубайсу -приватизировали ,убрали классных врачей,а теперь посмотрите на ФАМИЛИИ врачей в этой клинике ...удивительно ... как не будет Путина ..тебя тоже не будет -УПРАВЛЕНКА , НО НЕ ВРАЧ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: скальп (Сегодня, 15:49) #
  • +2
  •  (4)

клевая чика и правильный доктор!
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:47) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Четкая девочка))
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 15:47) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да, она очень хороша!
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:42) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Красивая мясная докторша! kissing_heart


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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