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Виктория Гамеева: в соцсетях меня называют не иначе как "мясная докторша"
Врач-кардиолог лужниковской клиники, где проходит медобследование большинство футболистов чемпионата России, Виктория Гамеева рассказала о том, кто самый выносливый футболист московского "Спартака".
- Как оцените зимнюю трансферную кампанию "Спартака" с медицинской точки зрения?
- Мне нравится. Признаюсь - все нравятся. Мы всех игроков кроме Луиса Адриано видели на медобследовании, у всех результаты тестирования высокие. Тренерам есть с чем работать: все шансы на чемпионство у нас есть.
- Говорят, Самедов в свои 32 года играет и чувствует себя как в 25.
- Он приходил к нам, еще играя за "Локомотив". Вся информация по нему есть. Александр действительно в хорошей форме, и результаты у него одни из самых высоких.
- А у кого самые высокие?
- Расскажу сначала, в чем суть тестирования. Есть беговая дорожка, у которой постепенно увеличивается скорость и угол наклона. Сам тест проходит с использованием маски, создающей определенный вакуум - дышать в нем спортсменам тяжело. Они начинают бежать на скорости в 5 км/ч. Добегают и до 25 км/ч - 27 км/ч. Лучший тот, кто добежал до более высокой скорости. В определенный момент начинается закисление - организм переходит в анаэробный режим работы. Это когда им не хватает воздуха, и ребята бегут на выносливость. Это мы и исследуем: при какой скорости начинается анаэробный режим, и как долго они смогут в нем бежать. В первый день медобследования "Спартака" лучшим показал себя капитан (Денис Глушаков). А во второй день пришел Промес. Мы с ним достаточно тепло общаемся - он из тех, у кого нет никакой звездности, кто легко общается с каждым. Мы стали прикалываться, я спросила, сможет ли он побить рекорд Глушакова. Он ответил, что без проблем - в награду я пообещала научить его русскому языку. Бежал он, бежал, и легко поставил новый рекорд.
- Молодец Промес. Не сомневался в нем.
- Но на этом веселье не закончилось. Потом на дорожку пришел Артем Тимофеев. Стали с ним тоже шутить, и я говорю: "Артем, давай, побей и капитана, и Куинси. Дай жару старичкам!" И в итоге он на 10 секунд побил результат Промеса. Новый рекордсмен. Сзади, мне кажется, стояло полклиники. Аплодировали, поддерживали его.
- Так дело в вас - вы настраиваете игроков на новые рекорды.
- Настрой, конечно, имеет значение. Не зря в некоторых клубах есть психологи, работающие со спортсменами.
- Массимо Каррера у вас медосмотр не проходил?
- Он как-то заезжал в клинику, но на медосмотр не пришел.
- Он совершает впечатляющие забеги на бровке. Как вам кажется, стоит ему пройти обследование?
- Да каждому человеку надо проходить медосмотр. Особенно, когда возраст уже за 30, за 40 лет - плановый медосмотр нужен. Ну а по поводу Карреры – в инстаграме смотрела видео, где он так ловко забрал мяч у игроков. Так что Массимо в отличной форме. Он за всю команду один там вполне сможет выступить.
- Для большинства читателей вы, прежде всего, врач, работающий со "Спартаком". Болельщики других клубов оказывают внимание?
- Конечно, от спартаковских его больше. Начнем с того, что у "Спартака" в принципе болельщиков больше всех. Я часто выкладываю в своих соцсетях фото со спартаковцами, что добавляет популярности именно среди "красно-белых". Многие в соцсетях меня называют не иначе как "мясная докторша".
Р-Спорт
- Как оцените зимнюю трансферную кампанию "Спартака" с медицинской точки зрения?
- Мне нравится. Признаюсь - все нравятся. Мы всех игроков кроме Луиса Адриано видели на медобследовании, у всех результаты тестирования высокие. Тренерам есть с чем работать: все шансы на чемпионство у нас есть.
- Говорят, Самедов в свои 32 года играет и чувствует себя как в 25.
- Он приходил к нам, еще играя за "Локомотив". Вся информация по нему есть. Александр действительно в хорошей форме, и результаты у него одни из самых высоких.
- А у кого самые высокие?
- Расскажу сначала, в чем суть тестирования. Есть беговая дорожка, у которой постепенно увеличивается скорость и угол наклона. Сам тест проходит с использованием маски, создающей определенный вакуум - дышать в нем спортсменам тяжело. Они начинают бежать на скорости в 5 км/ч. Добегают и до 25 км/ч - 27 км/ч. Лучший тот, кто добежал до более высокой скорости. В определенный момент начинается закисление - организм переходит в анаэробный режим работы. Это когда им не хватает воздуха, и ребята бегут на выносливость. Это мы и исследуем: при какой скорости начинается анаэробный режим, и как долго они смогут в нем бежать. В первый день медобследования "Спартака" лучшим показал себя капитан (Денис Глушаков). А во второй день пришел Промес. Мы с ним достаточно тепло общаемся - он из тех, у кого нет никакой звездности, кто легко общается с каждым. Мы стали прикалываться, я спросила, сможет ли он побить рекорд Глушакова. Он ответил, что без проблем - в награду я пообещала научить его русскому языку. Бежал он, бежал, и легко поставил новый рекорд.
- Молодец Промес. Не сомневался в нем.
- Но на этом веселье не закончилось. Потом на дорожку пришел Артем Тимофеев. Стали с ним тоже шутить, и я говорю: "Артем, давай, побей и капитана, и Куинси. Дай жару старичкам!" И в итоге он на 10 секунд побил результат Промеса. Новый рекордсмен. Сзади, мне кажется, стояло полклиники. Аплодировали, поддерживали его.
- Так дело в вас - вы настраиваете игроков на новые рекорды.
- Настрой, конечно, имеет значение. Не зря в некоторых клубах есть психологи, работающие со спортсменами.
- Массимо Каррера у вас медосмотр не проходил?
- Он как-то заезжал в клинику, но на медосмотр не пришел.
- Он совершает впечатляющие забеги на бровке. Как вам кажется, стоит ему пройти обследование?
- Да каждому человеку надо проходить медосмотр. Особенно, когда возраст уже за 30, за 40 лет - плановый медосмотр нужен. Ну а по поводу Карреры – в инстаграме смотрела видео, где он так ловко забрал мяч у игроков. Так что Массимо в отличной форме. Он за всю команду один там вполне сможет выступить.
- Для большинства читателей вы, прежде всего, врач, работающий со "Спартаком". Болельщики других клубов оказывают внимание?
- Конечно, от спартаковских его больше. Начнем с того, что у "Спартака" в принципе болельщиков больше всех. Я часто выкладываю в своих соцсетях фото со спартаковцами, что добавляет популярности именно среди "красно-белых". Многие в соцсетях меня называют не иначе как "мясная докторша".
Р-Спорт
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