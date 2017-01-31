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"Урал" подписал лучшего бомбардира "Тосно" прошлого сезона (фото)

"Урал" заключил долгосрочный контракт с нападающим "Кубани" Владимиром Ильиным, передает пресс-служба клуба.

24-летний футболист присоединится к екатеринбуржцам через два дня на втором сборе на Кипре.

В прошлом сезоне Ильин в составе "Тосно" стал лучшим бомбардиром "лесников", забив 14 голов в 32 матчах.

"Урал" подписал лучшего бомбардира "Тосно" прошлого сезона (фото)
Теги: Урал
Сегодня, 15:44
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
теперь нужно быстренько пройти стажировку по договорнякам!


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Регистрация: 22.05.2015
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