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Николай Писарев: я принял абсолютно взвешенное решение - покинуть РФС

Николай Писарев покинул должность спортивного директора Российского футбольного союза. Специалист хотел бы поработать в качестве тренера.

"Мне кажется, что за время работы в РФС, нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными, об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места, очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу - готовить игроков для национальной команды.

Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение — покинуть РФС. Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера, надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры, также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в РФС и сборных России", - цитирует Писарева официальный сайт РФС.
Теги: Писарев
Сегодня, 15:51
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