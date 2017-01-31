Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктория Гамеева: игрокам лучше воздерживаться от секса за 2-3 дня до матча

Врач-кардиолог лужниковской клиники, где проходит медобследование большинство футболистов чемпионата России, Виктория Гамеева рассказала о том, как относятся к ней обследуемые футболисты, а также дала рекомендации по поводу занятий сексом для спортсменов.

- Насколько свободной чувствуете себя, постоянно находясь в окружении спортсменов с высоким достатком?

- У нас бывают совершенно разные команды. Конечно, есть и топ-клубы - "Спартак", "Локомотив", ЦСКА. Но приходят и игроки куда менее состоятельных команд: "Енисея", "Мордовии" и других.

- Есть ли разница в поведении игроков этих клубов?

- Чувствуется. Футболисты из ФНЛ, из второго дивизиона более открытые, ведут себя более уважительно, постоянно говорят "спасибо". Игроки из премьер-лиги общаются более сухо.

- Случаются ли попытки познакомиться поближе?

- Бывает. Порой даже из одной команды ребята пишут. Но я не приветствую общение вне клиники, тем более, какое-то более близкое нежели "врач - пациент". Когда спортсмены пишут, я стараюсь дать им понять, что вариантов для дальнейшего общения нет. Поэтому они не назойливы. Бывало пару раз, но не более. Так что, когда они приходят на обследование в следующий раз, каких-то симпатий уже не возникает, все переходит на "рабочий" уровень.

- Расскажите, как влияет на спортивные результаты секс - по этому поводу мнения различны.

- С медицинской точки зрения секс перед игрой стимулирует увеличение работоспособности только у женщин. Вырабатываются в большом количестве женские половые гормоны. В единоборствах бывает, что женщины выходят на бой через пять-десять минут после интимной связи, и их результаты повышаются. У мужчин же все наоборот. Им необходимо воздержание от секса за 2-3 дня до серьезной работы - матча, к примеру. Потому что увеличенное количество тестостерона мужчин вводит в удовлетворенно-пассивное состояние.

- Вы футболистам об этом рассказываете?

- Да тут дело не в самих игроках даже, а в их женах. Да и что миллионерам такие вещи говорить - они и слушать не станут.

Р-Спорт
Сегодня, 15:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.