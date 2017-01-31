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Габриэль Обертан близок к трансферу в "Уиган"

Полузащитник "Анжи" Габриэль Обертан близок к переезду в Англию, утверждает France Football.

По данным источника, "Уиган" до конца текущего дня должен официально объявить о трансфере французского футболиста.
Теги: Уиган Анжи
Сегодня, 16:49
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