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11:37
Нивалдо покинул "Енисей"
Нивалдо покинул "Енисей"
Никита Симонян: Писарев выполнил свою работу на твердую четверку
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал тот факт, что пост спортивного директора организации покинул Николай Писарев, который работал на этой должности с 2010 года.
"Кандидатура нового спортивного директора РФС ещё не утверждена, потому ничего не могу сказать об этом. По кандидатам на этот пост информации тоже нет. Этот вопрос в компетенции Виталия Мутко, президента РФС. Он всё определяет.
Ещё не встречался с Николаем Писаревым, но мы увидимся обязательно. Лично от себя могу только с благодарностью расстаться с Писаревым. Хотя это условное расставание. На мой взгляд, свою работу Николай Николаевич на посту спортивного директора выполнил на твёрдую четвёрку", — цитирует Симоняна "Чемпионат.com".
"Кандидатура нового спортивного директора РФС ещё не утверждена, потому ничего не могу сказать об этом. По кандидатам на этот пост информации тоже нет. Этот вопрос в компетенции Виталия Мутко, президента РФС. Он всё определяет.
Ещё не встречался с Николаем Писаревым, но мы увидимся обязательно. Лично от себя могу только с благодарностью расстаться с Писаревым. Хотя это условное расставание. На мой взгляд, свою работу Николай Николаевич на посту спортивного директора выполнил на твёрдую четвёрку", — цитирует Симоняна "Чемпионат.com".
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