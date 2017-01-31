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Никита Симонян: Писарев выполнил свою работу на твердую четверку

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал тот факт, что пост спортивного директора организации покинул Николай Писарев, который работал на этой должности с 2010 года.

"Кандидатура нового спортивного директора РФС ещё не утверждена, потому ничего не могу сказать об этом. По кандидатам на этот пост информации тоже нет. Этот вопрос в компетенции Виталия Мутко, президента РФС. Он всё определяет.

Ещё не встречался с Николаем Писаревым, но мы увидимся обязательно. Лично от себя могу только с благодарностью расстаться с Писаревым. Хотя это условное расставание. На мой взгляд, свою работу Николай Николаевич на посту спортивного директора выполнил на твёрдую четвёрку", — цитирует Симоняна "Чемпионат.com".
Теги: Симонян Писарев
Сегодня, 16:49
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3
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№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:33) #
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Что о Вас бы сказал бы ,умный -честный-справедливый -корректный-НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ СТАРОСТИН- Дедушка , как его называли . он бы о ТЕБЕ СКАЗАЛ ПРОСТО ПО РУССКИ -чудак...а дальше не знаю , мог и кулаком добавить, и правильно.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: боря888 (Сегодня, 17:17) #
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  •  (3)

Цитата: Игорь Казьмин
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ЛЮБОГО СДАТЬ СМОЖЕТЕ. Знаю от первоисточника.

Он же чпоксрактовоц - положено вонять и стучать
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:58) #
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  •  (1)

Ну и правильно, ТЕПЕРЬ МОЖНО ВЫКИНУТЬ,а ВАС ждёт пенсия ,скорей бы .но очень почётная, Вам нельзя руководить ни чем кроме своих внуков.

Вас по этому Николай Петрович не любил не когда ,потому что В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ЛЮБОГО СДАТЬ СМОЖЕТЕ. Знаю от первоисточника.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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