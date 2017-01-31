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Форвард "Томи" Александр Касьян возвращается в "Факел"

К работе с "Факелом" на сборе в Сочи приступил нападающий "Томи" Александр Касьян, утверждает Sportbox.

По данным источника, в ближайшее время переход Касьяна в "Факел" будет оформлен официально.
Теги: Факел Томь
Сегодня, 17:05
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