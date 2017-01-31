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11:37
Нивалдо покинул "Енисей"
Нивалдо покинул "Енисей"
Форвард "Томи" Александр Касьян возвращается в "Факел"
К работе с "Факелом" на сборе в Сочи приступил нападающий "Томи" Александр Касьян, утверждает Sportbox.
По данным источника, в ближайшее время переход Касьяна в "Факел" будет оформлен официально.
По данным источника, в ближайшее время переход Касьяна в "Факел" будет оформлен официально.
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